Sloba javno čestitao supruzi rođendan: Jeleni se obratio nikad emotivnijim rečima: Čuvaš me kao... (FOTO)

Radanović je pre nekoliko dana na svom Instagram profilu objavio Jeleninu sliku i na emotivan način joj čestitao divan dan.

Supruga pevača i bivšeg rijaliti učesnika, Slobe Radanovića, Jelena Radanović, pre nekoliko dana je proslavila svoj 39. rođendan.

Radanović je tim povodom na svom Instagram profilu objavio Jelenu sliku i na engleskom joj čestitao rođendan i rekao da je voli.

- Srećan rođendan! Volim te - napisao je Sloba u opisu fotografije.

Pored toga, ovu objavu ispratio je svojom pesmom, te su uz gorepomenute reči za Jelenu išli i stihovi: "Znam, kad svemu dođe kraj, da ti me čuvaš, znam, kad uzima me grad, kao anđeo koji čuva me i prati, da mi u ljubav opet veru vrati...".

Autor: Nikola Žugić