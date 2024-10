Rekla je da je moj muž deda! Didi Džej se obrušila na Natašu Bekvalac, čula da ju je ogovarala iza leđa, pa uzvratila udarac: I ja sam za nju čula da...

Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, zamerila je koleginici Nataši Bekvalac što je, kako je navela, rekla da se ona udala za dedu.

Didi je gostovala u jednoj TV emisiji, a kada ju je voditeljka upitala šta misli o Nataši Bekvalac, rekla je:

- Nisam je nikad upoznala. Nisam imala priliku da je upoznam, ali sam čula neke komentare koje ona govori o meni. Onako, baš... Jako je bilo ružno to što je ona rekla o meni.

Na pitanje šta je Nataša tačno rekla za nju, objasnila je:

- Rekla je kako sam se ja udala za dedu. Rekla je kako je zgrožena kako je moj suprug stariji od mene dvadeset godina. Ja to godinama ćutim nikada joj nisam odgovorila. Mene je to jako uvredilo. Moj suprug uopšte nije deda, on je stariji od mene dvadeset godina i mi imamo dete. Moj suprug trenira fudbal i košarku svaki dan. Jako je aktivan i ne liči ni na kakvog dedu - bila je izričita Didi.

Pevačica je porom otkrila i šta je ona čula o ljubavnom životu Bekvalčeve:

- Znam da je i ona bila u vezi sa dosta starijim muškarcem, čak je stariji od mog supruga. Ali su mi rekli da je bila sa nekim muškarcem u vezi i da je razlika veća nego što je moj suprug stariji od mene. Poštujem svačiji rad i neću nikog da uvredim, ali, eto, nije lepo to što je rekla. Nemam želju da je upoznam- zaključila je Didi.

Dijana je godinama u stabilnom braku sa biznismenom Danijelom Rokvićem sa kojim ima dete.

