Komšije Sergeja Trifunovića razvezale jezik: Viče satima, probudi nas u gluvo doba noći...

Nakon drame komšiluk otkrio šta se dešava u njihovom stanu!

Glumac Sergej Trifunović nedavno je svoju suprugu Isidoru Trifunović, sedam dana nakon venčanja, prijavio za nasilje. Kako se tada u medijima navodilo, za nju je bila predviđena deportacija jer nije bila prijavljena u Srbiji.

Kada se situacija smirila, njih dvoje su se vratili na staru adresu, gde i sada žive. Sada su se za dmoaće medije oglasile Sergejeve komšije sa Voždovca, koje su podelile kakvo mišljenje imaju o ovom paru.

- Delovali su mi kao skladan par, uvek su zajedno bili, šetali njegovog psa. Šta se to desilo, samo oni znaju. Sergeja sam video na terasi, tumarao je, tu je proveo pola noći kada se sve izdešavalo. On izlazi napolje samo rano ujutru, i kasno uveče kada nikoga nema, kaže jedan od komšija dok njegova supruga dodaje: - Nju ne poznajemo, ali on je dobar čovek, malo luckast kao i svi umetnici ali dobra duša. Komšije mu nisu blagonaklone jer je bučan, često na terasi priča na mobilni kao da se dovikuje sa nekim, meni to ne smeta ali mnogima da.

- Nema obzira da ne živi sam i u kući. Dešava se da viče na mobilni satima, ponekad šeta tokom noći psa i tako viče ulicom. Leti, kada su otvoreni prozori to vas probudi jer je to gluvo doba noći, a ovo je inače miran deo grada. Ona je slična njemu, takođe bučna i kada se smeje i kada se svađaju, sve možete čuti. Ko je kada došao, zašto se svađaju, ko nije kupio hleb, a ko nije izbacio smeće... apsolutno sve, kao da živim sa njima - kaže komšija za Blic.

- Ne baš žurka u smislu muzike i ludila, ali uvek je tu više ljudi, galama i buka ali za nas pozitivna. Ona je jako lepa i deluju kao zaljubljen par, on je onako prosto Sergej Trifunović. Ne znam kako da vam opišemo, on je malo kao u nekoj ulozi stalno, tako hoda, drami...Uvek je važio za frajera u kraju, žene su ga jurile. Deluje da je zaljubljen u Isidoru, da je izgubio glavu i tako je verovatno iz te strasti i došli do ne prijave, i čitavog haosa. Viđamo ih je sada kao da se ništa nije desilo, zagrljeni šetaju, vode psa i dogovaraju se oko nabavke i obaveza, kaže Maja dok nam Anja dodaje:

- To je prosto bila svađa samo jedna u nizu, vi ih možete videti i da se posvađaju na sred ulice i da se ona demonstrativno vrati u stan, a posle sat vremene piju kafu na terasi i smeju se. Prosto su takvi, i ovo se može očekivati i ubuduće - zaključila je za domaće medije.

Autor: A. Nikolić