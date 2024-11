RUSI HRLE U SRPSKI MANASTIR DA BI LI UPOZNALI MILOŠA BIKOVIĆA: Znaju da mu je brat iguman, euforija oko glumca i dalje ogromna

Miloš Biković je više od deceniju među najpopularnijim glumcima u Rusiji, a nakon ogromnog uspeha filma "Sluga", koji je najgledaniji ruski film svih vremena, kao i svemirske drame "Izazov", veliki broj producenata se utrkuje da ga angažuje za projekte.

Da čuvenog glumca Rusi obožavaju, ali i da su im poznati i najsitniji detalji iz njegove biografije, svedoči i podatak da mnogi od njih u svom programu posete našoj zemlji kao obaveznu stavku imaju i obilazak manastira Jovanja, u kom je iguman Milošev rođeni brat Mihailo.

Pored toga što, kao pravoslavni hrišćani, dolaze da se poklone svetinji, Rusi dolaze u nadi da će baš tu sresti Miloša, jer znaju da je njegov stariji brat na čelu ovog manastira u blizini Valjeva.

- U poslednje vreme veliki broj ruskih hodočasnika i turista, pored posete Beogradu, Hramu Svetog Save i ostalim važnim turističkim atrakcijama, ima želju da poseti i manastir Jovanju. Rusi obožavaju Miloša i upućeni su u sve detalje iz njegovog privatnog života, pa tako i da je njegov brat iguman u ovoj svetinji kod Valjeva. Mnogi od njih misle da će se tokom njihove posete manastiru tamo naći i glumac kako bi ga i lično upoznali i fotografisali se s njim za uspomenu. Euforija oko Bikovića u Rusiji je i dalje ogromna - priča sagovornik iz pomenutog grada i dodaje:

- Tamo su devojke satima znale da ga čekaju ispred hotela po ciči zimi, da upadaju na set, svačega je bilo. Njima ništa ne znači što je on u srećnoj vezi sa verenicom Ivanom, sa kojom je početkom godine dobio i sina Vasilija. I kad ga ne sretnu u manastiru, ne razočaraju se, jer su ipak posetili ovu svetinju, koja datira iz 15. veka.

- Otac Mihailo nije trenutno ovde, na putu je za manastir Svetog Prohora. Miloša viđamo, ne dolazi toliko često, ali dođe. On je veliki vernik, zna sva crkvena pravila, što i ne treba da čudi. Kad dođe ovde, ponaša se normalno, kao i svi ostali vernici. Mihailo i Miloš su mnogo vezani, to se baš vidi. Nakon liturgije, njih dvoje često sednu i dugo razgovaraju. Mislim da se on bratu obraća za sve nedoumice i da od njega prima duhovne savete, što je veoma važno u ovom nenormalnom vremenu - rekao je sagovornik, pa dodao:

- Ne sećam se koji je praznik bio, ali jednom je Miloš bio tu sa celom svojom porodicom, bili su na službi svi zajedno, a posle su bili za trpezom. Veoma su skladna porodica i to je baš lepo videti. Imamo samo lepe reči za Bikoviće, kao i svi ovde.

Autor: M.K.