ANABELA PROMENILA VERU, PA PROGOVORILA O SVEMU: To je intiman događaj, Andrej želi da oživi...

Budući da je ona bila muslimanske veroispovesti, pevačica je prešla u pravoslavlje daleko od javnosti i sigurna da čini pravu stvar.

Pevačica Anabela Atijas, rođena kao Bukva, promenila je religiju 2010. godine. Tad su mediji pisali da je to uradila jer je bila uverena da će se osećati bolje. Budući da je ona bila islamske veroispovesti, pevačica je prešla u pravoslavlje daleko od javnosti i sigurna da čini pravu stvar.

- To je veoma intiman događaj o kojem ne želim da detaljišem, a desio se pre nekoliko meseci u prisustvu meni najbližih ljudi. Tako sam osećala i učinila. Mirna sam i spokojna zbog toga - rekla je tada pevačica koja se u međuvremenu 26. decembra 2012. udala u Sarajevu za biznismena Andreja Atijasa koji je pripadnik Jevreja Sefarda, sa kojim je dobila ćerku po imenu Blankica po junakinji serije Miris kiše na Balkanu koja je pratila život sefardske porodice Salom.

Svi su se iznenadili da je njen otac Ahmed Bukva podržao u njenoj odluci da promeni veru, jer, kako kaže, on je podržava u svemu što smatra da je dobro za nju.

- Andrej želi da oživi tradiciju koja se vezuje uz njegovu veru i da ćerku odgajamo u tom duhu, da ona bude Sefartkinja koja će govoriti ladino, mešavinu španskog i hebrejskog jezika. On je već našao profesorku ladina u Sarajevu i oboje uskoro krećemo na časove - ispričala je nedavno gospođa Atijas za magazine Svet.Anabela je rođena kao plod ljubavi mame Srpkinje Jadranke i tate Bošnjaka Ahmeda međutim u njenoj trećoj godini se desio preokret, roditelji se razilaze, mama odlazi, Anabela ostaje sa ocem iako se zvanično razvode tek kasnije, kada je Anabela imala sedam godina.

- S obzirom na to da sam bila jedinica i da sam odrastala maltene sama, iako je kuća bila puna rođaka, uvek sam se osećala usamljeno. Teško su mi padali ti momenti kada oca nije bio tu zbog posla, a mama je već imala svoju porodicu. Ako uzmem u obzir da sam toliko ljubavi imala i da sam rasla u tako jednoj zdravoj sredini, kada kažem zdravoj to je od jutra do večeri trčkaranje po ulicama, skrivanje po nekim budžacima zarad igre, polje jagoda koje je bilo ispred moje kuće... I pored svega, u provinciji gde je moj otac ostao sa detetom, gde žena odlazi od kuće sa drugim muškarcem on nikada nije dao nijedna ružna reč da se kaže za moju majku i beskrajno sam mu zahvalna na tome - priča Anabela za Blic.

Kaže da u tom momentu nije imala dovoljno razumevanja za rođenu majku, ali da je, kako je odrastala i kad je i sama postala majka, pokušala da je razume i da joj je sve oprostila.- A majku sam malo kasnije shvatila, kada sam ja postala žena, majka. Tako mladoj osobi, kao što se njoj desilo sa 21 godinu kada je postala majka... Jednostavno, nedostatak ljubavi i pažnje tog njenog voljenog muškarca učinilo je da dođe do toga da se ljubav ugasi polako. Moj otac je studirao u Beogradu ekonomiju, to je malo duže trajalo jer je on ovde uživao i to je bio taj okidač da se dvoje ljudi više ne razumeju.

Autor: M.K.