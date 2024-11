Odmah su zvali oca: Bosanac otkrio da je bio nestašni sin vojnog lica, pa se prisetio tinejdžerskog doba

Naš poznati harmonikaš i član stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Dragan Stojković Bosanac, u jednoj emisiji progovorio je o svom odrastanju.

Dragan Stojković Bosanac otvorio je dušu o svom detinjstvu, o tome kako je provodio dane kao sin jedinac, o tome da mu je otac vojno lice, pa sve do tinejdžerskih dana i skandala u istima.

Dragan se dobro seća svog detinjstva, te je i podelio anegdote koje su se dešavale u tinejdžerskom periodu.

- Da vam kažem, mi smo ovde, ali stvarno je to istina, živeli kao jedna porodica. Svi. Profesori, nastavnici, zaljubljivanja, škola, šetnje, kupanje na Neretvi... Sve je to činilo, a sve ti je bilo tu pri ruci, sve je to činilo lepotu jednog življenja u malom gradu. Konjic je uvek bio grad i kako se ja šalim, mene nikad nije bilo sramota reći odakle sam - kaže Dragan, i dodaje:

- Moj otac je bio vojno lice, ja sam bio sin jedinac, bio i ostao. Nisu me razmazili, ne, baš naprotiv. Kada sam došao u Beograd neke davne '74. godine, ja sam sam krenuo bez oca, bez majke, bez pomoći rodbine u oblast muzike i tu je Beograd veliki što uvek prihvata onoga ko nešto može da ponudi i tu Beogradu kapa dole. Ja živim 50 godina u Beogradu, prema tome i nameravam i još 50 pa ćemo dalje videti, mislim, jes, đavola, ali ajde, recimo - sa osmehom kaže Dragan.

- On je bio stvarno u svemu i on i njegov otac. A ocu je bio jedinac i toliko ga je voleo, kad bi došao na intervenciju on je plakao, suze su mu išle - ispričao je nastavnik koji je Draganu Stojkoviću Bosancu predavao u osnovnoj školi.

Na pitanje kojih se to anegdota seća iz tog tinejdžerskog perioda i da li je bio nestašan, Dragan kaže iskreno:

- Pa jesam, bio sam, kaže Dragan, a onda je progovorio i o prvom skandalu:

To je bio prvi skandal kad sam ja neki neki dnevnik u osnovnoj školi pomerio iz jedne učionce u drugu pa su mi zvali oca odmah. Bilo je kao ukrao dnevnik i tako... Ali sam bio ono, dobar đak.

Iz tog perioda zna ga dobro i nastavnik koji je bez obzia na skandal koji je Dragan pomenuo imao samo reči hvale za muzičara:

On je stvarno jedno predivno stvorenje, kulturan, obrazovan, sve je pred njim. Nije ovo što je pred njim, ovo je stvarno oduvek, on to zna. On je ponos Konjica.

Autor: Nikola Žugić