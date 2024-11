Vojin Ćetković nikad iskrenije progovorio o očinstvu: Najveća sreća je bila kada...

Glumac Vojin Ćetković prošetao je kroz sećanja tokom gostovanja u jednoj emisiji, ali najemotivniji trenutak bio je kada je pričao o svojoj ulozi oca.

Vojin Ćetković i njegova supruga, glumica Sloboda Mićalović, roditelji su dve devojčice, Mile i Vere.

Glumac se prisetio trenutka kada su njegove ćerke progovorile.

- Kada sam video suprugu kako ona sa bebom i koju ona ima komunikaciju s malom bebom, shvatio sam da ja još uvek to… Tražio sam neki osećaj, da se sruši plafon što sam dobio decu, ali nekako mi nije išlo. Do trenutka kada su progovorile, kada su me pogledale, a da ja znam da gledaju mene i obe su prvo izgovorile "tata". Sećam se, Mila je prva bila i kaže "tata" - prisetio se glumac kojem su onda krenule suze, a posle mesec dana je isto ponovila i njegova druga ćerka Vera.

- To nešto kada sam osetio da ona mene stvarno vidi… Pričao sam i pevao stomaku, ali sve to ja nisam razumeo, one su bile povezane sa majkom, ne sa mnom. Ona se budila dva minuta pre nego što se one probude, to je Bog tako odredio da bude, to je majka! Ali tek kada su me ugledale, kada smo počeli da komuniciramo, e to je najveća sreća bila - rekao je glumac.

Autor: Nikola Žugić