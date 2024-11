Poznati glumac ima rak: Saopštio potresne vesti i progovorio o teškoj borbi!

Uprkos dijagnozi, ne namerava da prestane da radi!

Popularnom glumcu Džejmsu van der Biku, koji se proslavio u seriji "Dosonov svet", dijagnostikovan je rak debelog creva. Nekadašnji miljenik tinejdžerki širom sveta otovorio je dušu o teškoj bolesti:

- Imam rak debelog creva. Privatno sam se nosio s ovom dijagnozom i radim sve da ozdravim, uz podršku svoje neverovatne porodice - rekao je glumac (47) za Pipl, pa dodao:

- Osećam se dobro i imam razloga da budem optimističan.

Uprkos dijagnozi, nastaviće da radi. Nedavno se pojavio u epizodi serije "Walker," a uskoro izlazi i film "Sidelined: The QB and Me," u kom igra. U decembru će se pojaviti u specijalu "The Real Full Monty," dvosatnom programu u kojem će grupa slavnih muškaraca skinuti odeću kako bi podigli svest o testiranju i istraživanju raka prostate, testisa i debelog creva.

