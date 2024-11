"Ljubav u Tišini" je duboka i dirljiva serija koju je kreirala Jelena Miljuš. Serija istražuje kompleksne izazove s kojima se suočavaju Romi u Srbiji i širom sveta, fokusirajući se na ljubav koja se razvija između članova romske i većinske zajednice, a prva epizoda serije emitovaće se 18.novembra na TV Pink!

Radnja serije smeštena je u savremeni svet u kojem je romska kultura često doživljena kroz prizmu stereotipa i predrasuda. Iako su Romi sinonim za veselja i proslave, njihova stvarna svakodnevna iskustva često ostaju nevidljiva. Serija prati priču o dvoje mladih, čija se ljubav rađa u trenutku kada se susreću dva različita sveta.

Gosti Jutarnjeg programa Televizije Pink, bile su autorka serije Jelena Miljuš i glumica Ljiljana Stjepanović.

Autorka serije je na startu gostovanja otkrila po čemu se serija "Ljubav u tišini" razlikuje od rugih serija.

- To je moja autorska serija, mi smo pokušali da prikažemo Rome na istinit način, na nešto što niko do sada nije uradio. Moram da kažem da su u srpskoj i jugoslovnskoj kinematografiji Romi predstavljeni na drugačiji način, a ja koja se bavim manjinama, morala sam to da promenim. U seriji je prokazan realan život Roma, prikazan je njihov jezik,mi smo radili na na njihovom izvornom jeziku i to je jako lepo - dodala je Jelena.

Ljiljana je potom otkrila koji je njen lik u seriji, i po čemu je ona posebna:

- Ja sam Olga Bošković, ova serija je porodična serija, Romi su najsličniji nama Srbima, ali moram da kažem da mi je krivo što ne glumim Romkinju. U seriji glumim majku glavnog junaka, susrećemo se sa mnogo neobičnih situacija, ali verujte mi da će ova serija biti najgledanija zbog svega što proikazuje. - rekla je Ljiljana pa je dodala:

- Porodica Bošković je najbliža sa porodicom Pavlović, a ja najviše komuniciram i pravim zavrzlame sa mojom prijom Suzanom Petričević, a moram da dodam da će i moja unuka da glumi u seriji - rekla je Ljiljana.

Jelena je otkrila šta je ono što spaja sve kako u seriji, tako i u životu:

- Kafana nas sve spaja, muzika, kafana, pesma - rekla je Jelena pa dodala:

- Ljilja trenutno u seriji ima scene sa unukom, malom bebom od dva meseca, koja je divna i verujem da svi uživaju u snimanjima.

- Želim ja da pevam u kafani - dodala je Ljilja i nasmejala sve.

Miljuš je tokom razgovora otkrila da u seriji ima i znakovnog jezika:

- U seriji ima i znankovnog jezika, i trudimo se da ljude naučimo novim stvarima, logo serije je ljubav, a ljubav pobeđuje sve.

