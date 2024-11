Našu pevačicu proglasili mrtvom! Svi su bili zabrinuti zbog vesti da je u bolnici, a sada je isplivala istina: Ljudi su plakali...

Pojavile su se informacije da je Šemsa Suljaković u bolnici, a nakon toga čak i da je preminula

Poslednjih dana javnost bruji o vesti o zdravstvenom stanju pevačice Šemse Suljaković.

Naime, u medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je Šemsa Suljaković u bolnici, a nakon toga čak i da je preminula.

Ove dezinformacije šokirale su i potresle domaću javnost. Njeni prijatelji i porodica vrlo su uzruani , te pevačici ne prestaje da zvoni telefon.

Ovim povodom oglasila se i Šemsa, u nadi da će stati na put dezinformacijama i upozoriti ljude na ovu bolesnu šalu.

- Jutros sam navodno umrla. Premda sam ustala ranije, celo jutro se bavim javljanjem na telefon i odgovorima na poruke. Sve na tu temu. Dakle, nemam reči. Ne želim da komentarišem te pomućene umove. Ko normalan može tako nešto da plasira u javnost - rekla je uznemirena Šemsa i dodala:

- Zvao me je menadžer iz Nemačke, pitao me je da li sam u bolnici. Ljudi su me zvali i plakali nakon toga. Pročitali su da sam preminula. Ljudi moji, šta je ovo? Bogu hvala, živa sam i zdravstveno dobro. Hvala svim ljudima. A ovim drugima neka dragi Bog oprosti što čine takav greh. Sigurno su ih nakupili dosta - istakala je legendarna pevačica za domaće medije.



