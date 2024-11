Ekskluzivno! Jovana Jeremić na istorijskom mestu: Posetila kuću Džeki Kenedi, ali i još jednu lokaciju značajnu za prvu damu Amerike (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić trenutno se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je otišla kako bi izveštavala sa predsedničkih izbora.

Sada je uradila nešto o čemu je maštala. Naime Jovana je posetila jedan od najprepoznatljivijih i istorijski najznačajnijih delova Amerike – mesto na kojem je Džon Kenedi zaprosio svoju ženu, prvu damu Amerike, Džeki Buvije Kenedi Onazis.

Jovana je sa svojim izabranikom Draganom Stankovićem, čak sedela za stolom za kojim se desila istorijska veridba u taverni.

Jovana se uslikala i ispred elegantne kuće u kojoj je Džeki Buvije Kenedi Onazis živela.

Velelepno imanje Turvil Grandž, u Henliju na Temzi, ima slavnu istoriju. Nekada je bilo u vlasništvu mlađe sestre Džeki Kenedi, princeze Li Radzivil, a kasnije Henrija Forda II iz autombilske dinastije Ford.

Podsećanja radi, Džeki je kupila kuću u decembru 1963. godine, samo nedelju dana nakon što se iselila iz Bele kuće, prema istorijskom izveštaju.

Kuća je ubrzo nakon toga postala turistička atrakcija, što ju je navelo da se preseli u Njujork sa decom 1964 godine.

Podsetimo, Jovana je najavila eksluzivu da će pored informativnih uključenja i ozbiljnih interjua sa političkim zvaničnicima sveta imati svoj lični rijaliti koji će se zvati 'Keeping up with JJ' pored projekta 'Live from America with JJ' ( Uživo iz amerike sa JJ).

Sve ove informacije i detalje oko izbora u Americi možete pratiti UŽIVO na portalu Pink.rs!

Autor: N.Panić