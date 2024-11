O njihovoj aferi su svi brujali: 30 godina mlađa pevačica kačila slike sa folkerom, pričalo se da ga je zbog njega žena izbacila iz kuće

Folker Mitar Mirić pre nekoliko godina bio je u centru skandala zbog afere sa čak 30 godina mlađom koleginicom, izvesnom pevačicom Draganom Janićević iz Prokuplja.

Pevač sa suprugom Suzanom 40 godina u braku, a ni afera iz 2019. nije poljuljala njihov brak.

Nakon što su naslovi o aferi pevača i 30 godina mlađe Lepe Gage osvanuli u medijima, krenule su priče se da je Mitra supruga Suzana izbacila iz kuće.

Međutim, on se posle svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htela da ga iskoristi zarad popularnosti.

- To ona radi da bi sebi digla cenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrebi, pa slika, i tako. Idemo dalje - izjavio je tada Mirić jednom prilikom i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma:

- Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći - ništa! To je deo profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to - tada je rekao.

Inače, Lepa Gaga je i nakon skandala nastavila da provocira Mitra, pa je tako na svom Fejsbuk profilu izbacila njegovu pesmu "Glas razuma".

- Ja i moja malenkost. Najlepši spot - napisala je ona uz objavu, a nakon toga više nije provocirala folkera već je na mrežama postavljala samo svoje fotografije, dok je ranije delila i njihove zajedničke.

"Suzana je životna ljubav"

Mitar Mirić jednom prilikom je govorio kako je počela njegova ljubav sa Suzanom, za koju je odmah znao da je ona prava.

- Suzanu sam upoznao na turneji u Skoplju. Ona je iz Skoplja. Turneja je bila na stadionu. Jedan moj prijatelj me je upoznao, bile su njih tri. I, šta se dešava? On me upoznaje s jednom drugom, crnom, međutim, ja sam odmah zgrabio Suzanu. To je to! Trajalo je to nekoliko meseci i venčali smo se. Sad u aprilu će biti četrdeset godina braka. Životna ljubav. I nije tačno da niko ne zna kako ona izgleda i da sam je ja kao krio od javnosti. To da ti odgovorim kad me pitaš što sam ženu godinama krio od javnosti. Nisam. Pa prvi sam je stavio na naslovnu stranu Sabora! Kad je izlazio Sabor. Kad je bio najtiražniji. Ali ni ona ni ćerka Sanja ne vole da se pojavljuju u medijima. Meni ćerka kaže: "Ne želim da budem poznata, pa da svi bulje u mene kako jedem, kako sam se obukla ili šta već." Što je i tačno. Razumem je. Kad se Sanja rodila, bio sam na nekoj velikoj turneji. Bilo nas je više pevača. Jesmo li se napili? Čuj! Pa kako misliš da nismo - pričao je on za Kurir.

Suzana se gotovo nikada nije pojavljivala u medijima, te malo ko zna kako ona i izgleda.



Autor: N.B.