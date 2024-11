Nikada nećete uloviti pravog: Jovana Jeremić posla burtalnu poruku iz Amerike UDAVAČAMA, pa ima dala savet zlata vredan

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink Jovana Jeremić oglasila se jakom porukom iz Amerike, gde trenutno boravi zbog predsedničkih izbora koji se održavaju danas.

Jovana je ovih dana iskoristila priliku da obiđe znamenitosti, a sada se uslikala ispred kuće Džeki Buvije Kenedi Onazis i podelila:

- Za sve srpske udavače sa zadnjim namerama da znaju zašto nikada neće uloviti "pravog" - zato što je Džeki bila prebogata kada je srela Džona Kenedija. Kenedi je bio samo bonus Džeki Kenedi, koja je poticala iz prebogate porodice, a ne svrha življenja - napisala je voditeljka u opisu objave a onda je dodala:

- I još nešto - JEDVA JE REKLA "DA"!!! Jedva! Nije želela da se udaje. Ako mene pitate samo je tom udajom za Kenedija navukla prokletstvo na sebe. Nije je zalužio Kenedi. Zato je posle i doživela Merlin Monro, ali je preživela i pobedila. Udala se posle Kenedijeve smrti za Onazisa, najbogatijeg Grka na svetu - napisala je voditeljka.

Voditeljka je otputovala u SAD kako bi ispratila predsedničke izbore, a skoro je govorila o Trampu, za kojeg veruju da će uspeti da joj da intervju. Jovana je otkrila i da li će se to uskoro desiti i da li njih dvoje uopšte dele nekakvu sličnost:

- To će se desiti, ja ne mislim da će se to desiti sad, ali ako se desi to će biti van mojih očekivanja, to je neobjekivno i nerealno očekivati da ja imam intervju sa Donaldom Trampom. Ja ću biti žena do koje će se jako teško dolaziti na svetskom nivou za nekoliko godina - rekla je ona a onda je dodala u čemu su ona i predsednički kandidat isti:

- On je krenuo iz rijalitija, bio je voditelj rijalitija kao i ja. Ja sam 2018. godine dobila nagradu za najbolju voditelju rijalitija svih vremena, znači to je jedna nagrada koju ne može svako imati u svom kredencu. Kad sam apsolvirala to, krenula sam da radim jutarnji progam, pa sam sad dobila nagradu za najgledaniji jutarnji program - rekla je Jovana.

Istakavši kako je to njihova prva sličnost, Jovana je rekla da kao drugu sličnu crtu dele borbu za životom.

Voditeljka koristi svaki trenutak da upozna Ameriku i predstavi prve impresije svojim gledaocima ali i pratiocima koji jedva čekaju njene objave u kojima Jeremićeva pokazuje da uživa i da je spojila lepo i korisno. Ona je pre izvesnog vremena za naš portal rekla:

- Da li vidim svoj život u avionu između Pinka i Amerike? Da, vidim. Od 2026. godine mi astrologija predviđa Ameriku, čak i moje preseljenje. Ja uopšte nisam verovala u to da ću otići u Ameriku, ja sam neko ko ne voli da putuje, ali sam neko ko je odmah od malena znao da govori jezike.

Autor: N.B.