Ćerka Jane Todorović Kristina je pre nekoliko dana napunila 18 godina, dok su ponosni roditelji svojoj jedinici upriličili gala slavlje večeras, i to od čak 500 zvanica.

Mesecima se govorilo o ovom velikom slavlju. Jana Todorović kaže da će ćerki pevati na slavlju šta god poželi, ali najviše pesme Šemse Suljaković, koju Kristina obožava i kojoj je velika želja bila da i ova pevačica bude na slavlju. To se, međutim, neće dogoditi jer je ona zauzeta.

Kristina nije krila da je uzbuđenja zbog slavlja, a medijima je otkrila šta se od roditelja dobila za poklon.

- Jako sam uzbuđena. Najponosnija sam što je mama veliki borac i moja mama je žena kakva želim da budem kad porastem. Naravno da slušam mamu. Ja ne pevam. Planiram da budem šminkerka, možda i da izbacim neki svoj proizvod. Nemam simpatiju. Svim kolegama maminim se radujem i jedva čekam da ih slušam - rekla je slavljenica, a ponosna mama je progovorila o krštenju, pa otkrila i kakav poklon su ponosni roditelji kupili naslednici.

- Emocije su mi pomešane, malo plačem, malo se smejem. 18 godina mi je prošlo kao tren, kada plačem to su usze radosnice. Mnogo je familije došlo naše sa svih strana sveta. Poželela sam joj da bude zdrava, da bude dobar čovek. Njeno je samo da se smeje, mama i tata su tu za sve. Krštenje je prošlo fenomenalno, krstili smo je u hramu, naše dete je sada sveto dete, to je bilo jako dirljivo. To se dugo čekalo. Život je tako išao, čekali smo da ona napuni 18 godina i da ona sama odabere ko će je krstiti. Nikad nije kasno. Pokloni su tu - rekla je Jana za Pink.rs i dodala:

- Ćerki smo kupili jedan skroman auto i ovo slavlje, nismo se zapitali da li treba ili ne treba, naša ćerka sve to zaslužuje - poručila je pevačica.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.