PRVO POJAVLJIVANJE KATARINE ŽIVKOVIĆ POSLE POROĐAJA: Izgleda nikad bolje, zablistala sva u crnom, grudi izbacila u prvi plan (FOTO+VIDEO)

Popularna pevačica pojavila se na rođendanu kod ćerke Jane Todorović i prvi put pokazala kako izgleda nakon što je na svet donela sina. S obzirom na to da je ovo prvo javno pojavljivanje nakon porođaja sve oči bile su uprte u nju!

Iako je tek nedavno postala mama, Kaća je pokazala da je telo i dalje u vrhunskoj formi, a njena linija koju je dovela do savršenstva, izazvala je oduševljenje prisutnih.Zablistala je u elegantnoj crnoj kombinaciji koja je naglasila njene obline. Pevačica nije skrivala samopouzdanje i nosila je atraktivnu kombinaciju u kojoj su grudi bile u prvom planu.

Kao i uvek, Kaća je bila glamurozna, a njen šarm i harizma nisu mogli da prođu nezapaženo. Poznato je da je pevačica uvek bila poznata po svom stilu, a ovo je bio dokaz da će tako ostati i nakon što se ostvarila u ulozi majke.

Inače, Jana je u emotivnoj izjavi za medije, Jana je podelila sa svima kako su proslave nekada izgledale, a kako danas, otkrivajući koliko se trudi da svojoj ćerki pruži najbolje.

„Nekada smo svi zajedno slavili skromno, uz par sokova i malo hrane, jer nismo imali mnogo. Bile su to skromne proslave, ali uvek ispunjene ljubavlju. Ove godine, ćerki smo kupili auto, i to smo uradili bez da smo je pitali, jer je ona toliko skromna i to zaslužuje", kaže Jana, koja je s ponosom istakla da je njena ćerka odrasla u odgovornu i vrednu mladu ženu.

Todorovići su, kako ističe Jana, uvek bili porodični ljudi i važnu pažnju su posvećivali tome da uče ćerku životnim vrednostima i skromnosti, ali i tome da svaki uspeh dolazi kao rezultat truda i zalaganja.

Autor: M.K.