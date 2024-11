Pogledaj dom svoj anđele prikupio simpatije mnogih: Prljeta progovorio o ulozi žene u mjuziklu, a evo šta je Bora Đorđević rekao Saši Đuraševiću

Saša Đurašević, glavni glumac mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele", Marko Jovičić, reditelj ovog mjuzikla, Miljan Prljeta i Marko Marković, takođe glumci mjuzikla, gostovali su u Amidžiju.

Ovom prilikom, Miljan Prljeta je otkrio sve detalje svoje uloge koju tumači, a reč je o liku žene u mjuziklu "Pogledaj dom svoj anđele" teatra Odeon.

- Jeste...Marko to zna, znaju drugari moji i kolege šta ja radim. Ima raspored tamo, tačno kada se dolazi i šta, ja to malo zaobiđem, kao slučajno, onda upadnu u paniku svi sektori. Onda kažu da su uspeli za 15 minuta. Od sat vremena koliko je predviđeno, za 15 minuta su me sredili. Izapšla je informacija da sam prvi put igrao ženu sada, ali sam imao u dve predstave. Davno je to bilo...Hajde da kažemo da je ovo to ta žena - rekao je Miljan Prljeta.

- Osnova zapleta je da ministar spoljno unutrašnjih poslova tuži samog sebe - rekao je Marko Jovičić.

- Kako ste uz sve to ubacili muziku Bore Čorbe? Je l' prvo nastala ideja za scenario pa onda pesme ili se prema pesmama radio scenario - pitao je Ognjen.

- Iz radnje, tražili smo koja je to grupa koja ima politički aktuelne pesme, pa smo došli na ideju da su to pesme Bore Čorbe...Onda smo menjali, jer ne možeš ni iz čega da praviš pesmu "Avionu slomiću ti krila". Imamo preko 30 pesama Bore Čorbe i jedini imamo autorska prava na korišćenje pesama. Uz saradnju sa Borom, snimci kako smo mu slali i sve, imamo tu čast da je Bora sarađivao sa nama. Sam kraj predstave smo napravili njemu u čast...300 i nešto ljudi je potrebno da se realizuje predstava - rekao je Marko Jovičić.

- Ja sam Bori rekao da mi je jedna od omiljenih: "Crvena su dugmad pritisnuta" on mi je rekao da ga je jednom spasila ta pesma spasila ćorke - rekao je Saša Đurašević.

Autor: Nikola Žugić