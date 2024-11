Zbog Saše Popovića se rasplakala: Evo šta je direktor Granda rekao Milici Todorović! Bio mi je kao otac...

Žika Jakšić i Saša Popović su mi bili kao očevi bukvalno, pošto sam bila jako mlada i tako sam i gledala u njih pa su se oni tako i odnosili prema meni.

Nakon što je odnela pobedu u "Zvezdama Granda" davne 2005. godine, Milica Todorović je otkrila da je njen trijumf i ono što je usledilo nakon toga proteklo uz mnogo prolivenih suza.

- Sećam se da je moj tata plakao kad smo pravili tu oproštajnu zabavu, sećam se kao juče tog prizora. U dvorištu u Kruševcu smo pravili proslavu moje pobede. Pevala sam, dovela sam svoj tadašnji bend pa smo mi tu nešto pevušili po dvorištu. Sećam se da sam pogledala na klupicu i tata sedi i tužno plače. To je bio jedan zaista tužan prizor. Prišla sam, zagrlila ga i pitala ga što plače, a on je rekao „Ide mi dete iz kuće“. Tako da nije to svejedno za roditelje. Zato sam ja stalno sa mamom, da nadoknadim ono vreme koje nisam bila sa njom. Često znaju da me pitaju zašto provodim toliko vremena sa majkom, ali eto, to je moj odgovor. To je moje pravo i želim da budem sa roditeljima. Tad kad je trebalo nisam bila, započela je Milica i otkrila da joj je produkcija "Grand" veoma pomogla u karijeri.

- Dosta su mi pomogli. Mi smo imali iznajmljen stan na Bežanijskoj kosi gde smo svi iz „Zvezda Granda“ obitavali. Inače, Žika Jakšić i Saša Popović su mi bili kao očevi bukvalno, pošto sam bila jako mlada i tako sam i gledala u njih pa su se oni tako i odnosili prema meni. Nikada neću imati ružnu reč da kažem za te ljude. Imali su toliko obzira prema meni koja sam išla redovno u muzičku školu u Kruševcu. Plaćali su mi autobusku kartu da dođem iz Kruševca u Beograd. Sale Popović bi prišao i pitao me „Mico, je l’ imaš šta da jedeš? Koliko treba da ti dam za autobusku kartu?“. Stvarno su vodili računa o nama. Sva sam se naježila dok se sećam tog perioda– rekla je Milica i priznala da su joj svakodnevna putovanja veoma teško padala.

- To je bilo jako mučno. Svaki dan autobusom Beograd – Kruševac i obratno. I to sve sa 14, 15 godina -dodala je Todorovićeva.

- Žika mi na primer nije dao da nosim suknje. Rekao mi je „Roki, gde ti misliš da ideš sa tom suknjom? Imaš 14 godina“. Posle sam imala problem da obučem suknju, nije mogao da me natera. Stalno sam nosila pantalone i neke kombinezone. I dan danas ne nosim suknje (smeh). „Tata Sale“ je bio uvek brižan. Obojica su bili u „Zvezdama Granda“ nekako jednaki, pošto je tu ideju o muzičkom takmičenju doneo Saša Jakšić Žika iz Nemačke, koliko se ja sećam. Sale je to prepustio njemu skroz i Žika je nas vodio, isprva je on svuda išao sa nama. Vozili smo se kombijem svi zajedno, puštao nam je matrice sa laptopa. Tako da je to generalno Žikin projekat, a naravno da se kasnije i Saša više priključio – ispričala je za Granda.

Autor: N.B.