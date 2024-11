Nismo u kontaktu i bolje je tako: Dea Đurđević u podkastu Bez ljutnje, molim progovorila o ocu i razgovoru koji je imala sa njim nakon nesreće (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Bez ljutnje, molim" autorke i voditeljke Gordane Uzelac, gošća je bila voditeljka Juternjeg programa Televizije Pink, Dea Đurđević.

U toku emisije Dea je otkrila da nije u kontaktu sa ocem:

- Mi nismo u kontaktu od 21 godine, zvao me je posle nesreće, ali me to nije zanimalo. Sećam se tog razgovora sa njim kada me je pozvao tada, ali taj razgovor mi nije prijao, tako su govorili lekari. Meni jeste krivo što brak mojih roditelja nije uspeo, jer sam ja odrasla sa bakom i dekom koji su se ceo život držali za ruke, do dekine smrti. Mene danas niko ne može da povredi nakon svega što mi se desilo. - rekla je Dea pa dodala:

- Sa levom rukom mogu dosta, ne mogu da vežem kosu, da sečem meso i nekada ne mogu da se tuširam na velike promene vremena jer me sve boli.

Autor: N.B.