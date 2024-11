Pričala sam sa Suzanom dva sata: Pevačica otkrila najnovije detalje o stanju Saše Popovića, evo šta se dešava

Njegovo zdravstveno stanje, kako tvrdi Zlata Petrović, ide nabolje.

Zlata Petrović sinoć se pojavila na punoletstvu ćerke Jane Todorović, a tom prilikom osim što je govorila o sinu Jovanu i njegovoj vezi sa kontrverznom starletom Enom, dotakla se i zdravstvenog stanja Saše Popovića. Saša Popović se u poslednjem periodu bori sa zdravstvenim problemima zbog kojih već mesecima nije viđen u javnosti.

- Ja sam se čula sa Suzanom i pričale smo dva sata i hvala dragom Gospodu Bogu da ide nabolje. Ja znam da je Sale zmaj i da će on pobediti sve što se pobediti može - rekla je Zlata za okupljene medije.

Pevačica je pored toga prokomentarisala i učešće svog sina Jovana u "Eliti 8".

- Meni se sviđa Jovanovo ponašanje. Kao kod kuće je. Iznenađuje me disciplinom. Valjda zna gde je... Doći će i to vreme kada se čovek isključi i ne zna gde je. Mislim da se zaljubio, ali dosta dobro razmišlja. Mi nismo imali mnogo vremena da pričamo, ali ja nisam bila za to da uđe u rijaliti... - rekla je ona u razgovoru za Kurir.

Autor: M.K.