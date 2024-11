NAŠA POZNATA PEVAČICA KUPILA HOTEL! Muža uhvatila s ljubavnicom na delu, sinu prepisala kuću na čak četiri sprata: Grcala sam za to

Nela je godinama vredno radila, pa je priuštila sebi šta je želela.

Narodna pevačica Nela Bijanić ne krije da je vlasnica hotela, te da je kuću na četiri sprata prepisala sinu Oliveru.Nela je godinama vredno radila, pa je priuštila sebi šta je želela.

- Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim! Ekstremno sam radila. I moj bivši suprug i ja smo sinu kuću prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa, za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu - rekla je ona.

- Pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - dodala je Nela nedavno za "Grand".

O hotelu nije htela da detaljiše, ali je istakla šta je u njemu i te kako luksuzno.- Posuđe je pozlaćeno, tako da će biti pretresa! (smeh) Neću da govorim o cifri, ali jeste skupo - kazala je ona.

O hotelu nije htela da detaljiše, ali je istakla šta je u njemu i te kako luksuzno.

- Posuđe je pozlaćeno, tako da će biti pretresa! (smeh) Neću da govorim o cifri, ali jeste skupo - kazala je ona."Kad sam se ja razvela - mogu svi"

O Neli se, podsetimo, naširoko pričalo kad je progovorila o najtežem periodu u životu, kad joj se raspala porodica. Ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, sa kojim je dobila sina Olivera, a tvrdi da ju je prevario sa mlađom.

- Nedavno sam baš rekla - kada sam se ja razvela, mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne. Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - istakla je Nela za pomenut medij.

Dugo je sumnjala u vernost suprugaNela je je duže vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila - rekla je pevačica.

