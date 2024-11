Pljušte psovke na sve strane! Keba sreo Nadu Topčagić na ulici, krenuo da joj se javi, ona mu žestoko odgovorila: Sram te bilo (VIDEO)

Keba i Nada su dugogodišnji prijatelji, pa nakon što je pevačica prepoznala kolegu koji joj je dobacivao iz auta oduševila se što ga je srela

Dragan Kojić Keba sreo je svoju koleginicu Nadu Topčagić u gradu pa je poželeo da joj se javi. Međutim, ono što ga je dočekalo kada je otvorio prozor svog automobila nije sigurno ni slutio da će se desiti. Keba je hteo malo da se našali sa svojom koleginicom, pa umesto da je pozdravi on joj je postavio pitanje

-Izvinite put za Loznicu? - rekao je Keba iz svog automobila dok je Nada prolazila ulicom, a onda se ona okrenula i sasula mu niz psovki

- J**em ti mater - poručila mu je pevačica.

Kojić na ovo nije ostao imun pa joj je uzvratio:

- Sram te bilo - rekao je on, a onda ga je pevačica još jednom častila psovkom, i tek onda skapirala da se radi o njenom kolegi

- More mrš, jaoo to si ti ljubav moja- rekla je Nada, a pevač je onda upitao da li je lepo što tako izgovara, nakon čega mu je Topčagićeva rekla da ga brani od svih, a u tom momentu je pevač i prekinuo snimanje

- Branim te svim silama - rekla je Nada.

Podsetimo, Keba i Nada su jako bliske kolege, pa su pre nekoliko godina hteli i da zajedno idu da napumpaju usne o čemu je pevačica govorila:

- Dogovarali smo se Keba i ja da radimo usne! On ima malu gornju. Keba i ja dugo razmišljamo da odemo kod hirurga. Čudi me da on to već nije uradio. Gledali smo se i razmišljali da bismo tako bili lepši - rekla je Nada u jednoj emisiji, a Keba je samo slegao ramenima.

Pevačica ne želi da preteruje kao njene koleginice.

- Ugrađuju i trepavice, bog te krvavi... Ne znam kako s veštačkim noktima operu ruke. Ne mogu to da nosim, ni da obujem čarape - rekla je Topčagićeva i dodala da se plaši odlaska kod hirurga jer nije sigurna hoće li ta korekcija kod nje ispasti lepo.

- Plašim se da ne pogreše negde, da se ne iskrive. Išla bih malo kapke da podignem - objasnila je Nada.



Autor: N.B.