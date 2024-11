Raspada se klan! Aleksandra i Lakić udarili na Božu, smatraju da je cinkaroš, žestoka rasprava zatresla imanje (VIDEO)

Boža u sukobu s ostatkom klana!

Nikola Lakić komentarisao je zajedno sa Aleksandrom Jakšić Božu Džonsa, pa su ga okarakterisali kao cinkarpša. On ih je čuo pa odmah uleteo u sukob sa njima.

- Treba da razmišljam da li će da cinkari za ostalo -rekla je Aleksandra.

- Ja sam tebe verovatno Aleksndra prodao -rekao je Boža.

- Ti mene nisi prodao i nadam se da nećeš -odgovorila je Aleksandra.

- Od mene je ukrala, sinoć me ostavila galadnog, jeste me prodala, ostavila me je gladnog -rekao je Boža.

- To se ne radi -rekao mu je Lakić.

- Kod mene se radi, ti mi nikad nisi ostavila ništa, sa tovom nisam dobar. Nisam dobar jer neću das edružim sa poltronima i izdajnicima -rekao je Boža.

- Ako ja tebi kažem nešto, ti odeš i kažeš drugima, kako da ti ja sutra verujem -rekla je Aleksandra.

- Užas -vikao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović