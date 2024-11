Odigrali smo Lucifera dvadeseti put: Žarko Dimovski progovorio o uspehu Teatra Odeon, a Anastasija Knežević otkrila šta glumici tek spremaju publici

U Premijeru - Vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić.

On se uključio iz Teatra Odeon gde je razgovarao sa glumicima Žarkom Dimoskim i Anastasijom Knežević.

- Sinoć smo odigrali Lucifera, dvadeseti put, a teatar je bio pun i meni je izuzetno drago zbog toga. Mi igramo trenutno Lucifera i Čorbu, a sprema se još mnogo toga - rekao je Žarko.

- U Luciferu ima i smeha, a u Čorbi ima svega, i ljubavi i svađa, ali ima dosta stvari koje se spremaju - dodala je Anastasija.

- I Čorbi smo pevali pesme velike legende, publika se i smejala i plakala a to je jako lepo. Meni je drago da ljudi vole to, a muzika iz Lucifera je od Olivera Mandića. - dodao je Dimoski.

- Bitna je improvizacija, ljudi to vole i mi to redovno radimo - dodao je on.

Autor: N.B.