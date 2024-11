Spremila nešto neočekivano!

Cakana je u razgovoru za Premijeru najavila prvi solistički koncert u Beogradu:

- Iskreno mnogi to ne znaju, ali meni je to prvi koncert u Beogradu, te sam rešila da to uradim. Moram da kažem da će to biti veoma zanimljivo i lepo - rekla je Cakana:

- Moram da kažem da ja imam svoje pesme koje ću pevati na koncertu i divne narodne pesme, divni zapisi koje sam ja snimila za arhiv. Imaću divne goste na koncertu, biće iznenađenja za sve.

Cakana je progovorila o tradicionalnim vrednostima:

- Ja želim da se ljudi vrate pravim vrednostima, pravoj muzici, izvornoj, etno. Vreme je da se svi vrate na pravi put, a ja znam da ima dosta ljudi koji slušaju takvu muziku. Danas je lako postati zvezda, a meni rako nije bilo. Ja sam krenula kada su na vrhu muzičke scene ozbiljne pevačke veličine i ja sam uspela da se izborim.

Autor: N.B.