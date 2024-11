Muž Aleksandre Bursać se oglasio nakon njene operacije: Oslobodila se ozbiljnih bolova... (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać pati od hidronefroze na bubregu, a juče je bila na operaciji.

Aleksandrin suprug Stefan Sekulić oglasio se za "Blic" i otkrio kako je intervencija protekla.

Intervencija je završena uspešno, ostaće par dana u bolnici samo kako bi doktori ispratili njen oporavak do kraja, ali sve u svemu bitno da je gotovo i da je prošlo sve u najboljem redu.

- Koristimo svaki trenutak da se čujemo. Ona je suštinski dobro, s tim da ima tu nekih normalnih postoperativnih tegoba. Dosta je iscrpljena pa uglavnom spava non stop, ali opet ponavljam, bitno da je sve završeno - rekao je Stefan, pa je dodao:

- Ja bih rekao da podrška partnera najviše znači jer znam koliko je meni značilo to što je ona bila uz mene kada sam ja bio operisan početkom godine. Meni kao meni je najteži trenutak bio kada sam je ostavljao u bolnici, bez obzira što sam znao da je to za njeno dobro nekako ti rastanci ispred bolnica uglavnom svima padnu najteže, pa tako i meni.

- To šta joj govorim kako bih je oraspoložio su naše interne forice i mislim da je pametnije da vam to ne govorim hehe. Šalu na stranu, trudim se da budem vedar pred njom, nije ona klonula duhom pa da treba nešto specijalno da je animiram. Zna da je odradila veliku stvar i da se otarasila ozbiljnih bolova, to je rečenica koju najčešće izgovaramo ovih dana.

Stefan kaže da još uvek ne zna kada će Aleksandra napustiti bolnicu.

- Čim doktori daju zeleno svetlo. Tek je operisana i uopšte ih ne presiramo da je puste dok se ne uvere da je sve kako treba. Imamo svašta u planu, neću vam puno otkrivati za sada, ali oboje spremamo nove pesme, nastupamo, posle praznika planiramo i medeni mesec. U svakom slučaju, bićete upućeni u sve kao i uvek.

Autor: M.K.