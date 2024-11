Katarina Sotirović optužena da je ZBOG DEČKA PRETILA TIKTOKERKI I VREĐALA JE, a evo šta pevačica ima da kaže na sve to (FOTO)

Na profilu jedne tiktokerke osvanule su pretnje i uvrede, koje je ona navodno dobila od jedne domaće pevačice i to zbog njenog dečka, izvesnog Radovana.

Naime, kako prenose domaći mediji, u pitanju je navodno pevačica Katarina Sotirović.

Ona je navodno navela da je dotični Radovan "manipulator", a zatim joj uz fotografiju posteljine u kojoj je sa njim imala intimne odnose uputila niz pasivno-agresivnih saveta.

- Ako imaš imalo mozga u toj simpatičnoj glavi (za tebe mi je rekao da nisi lepa i da ne želi da te vide zagrljenog sa njim), budi mudra, molim te. Samo nestani. Jer je on mastermajnd manipulacije i laži. Sačuvaj dušu i srce od svega što sam ja doživela - poručila je ona, da bi zatim dodala:

- Prošli vikend... Ceo vikend sa mnom. Ceo. Reče: "Čekam te!". Da dodjem i sledećeg vikenda u Novi Sad. Muka mi je. Od svega. Od njega. Od toga da ste "raskinuli". Od toga da on ne može. Od toga da sam radila test na trudnoću pre tri dana i, hvala Bogu, da nisam trudna. Dete, beži koliko te noge nose. Samo beži. Ništa ne objasnjavaj. Jer si se uhvatila za premium demona. Pun mi ga je ku*** i njega i svega. Ako nešto, kao žena, kao majka jedne devojčice koju je ova zver upoznala, mogu da uradim, to je da ti srušim sneška. Radovan je za bežati glavom bez obzira. Ova fotka je slikana u subotu popodne. U hotelu. Na TV-u je bio koncert Lejdi Gage. Ovo je toj Radovan. Vodi te na slavu. A u petak sledeći bi te slagao da ide sa ocem, da ide sa sestrom, da ide sa kumom... a bio bi sa mnom, jer je napisao: "Čekam te!".

"Predaleko je sve otišlo"

- To nema veze sa mnom, devojka je posle demantovala nagađanja i ja nemam veze sa tim. Često imam probleme, jer su ljudi zavidni i ljubomorni, nakon razvoda pričalo se svašta. Ovo sve je glupost, možda je tiktokerka to uradila da bi privukla pažnju, ona je sada sve to povukla sa TikToka, jer je shvatila da je sve predaleko otišlo. Ja tu devojku nikad nisam videla, zvoni mi telefon i boli me glava, radila sam ceo vikend u Crnoj Gori. Videla sam - rekla je Katarina, koja je sve negirala, a na pitanje da se njeni inicijali, kao i broj objava i pratilaca na Instagramu podudaraju sa pevačicom koja je pisala tiktokerki, poručila je sledeće:

- Videla sam to, a i na mrežama komentarišu da to može da bude i neko drugi... - dodala je pevačica.

Autor: M.K.