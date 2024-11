Marija Šerifović hitno prekinula koncert: Pevačica se šokirala kada je videla ko je u publici, odmah joj se obratila: Da li da te... (VIDEO)

Pevačica Marija Šerifović održala je veliki koncert u Nišu u okviru svoje turneje "Dolazi ljubav", a hala Čair bila je popunjena do poslednjeg mesta.

U jednom trenutku Marija Šerifović je prekinula koncert jer joj je pažnju privukla jedna bakica, koja je i u publici bila zvezda jer je sve vreme skakala i veselila se uz Marijine pesme.

Marija je ugledala baku koja je bila na tribinama, pa je zatražila da muzika na kratko stane kako bi joj se obratila, te nije krila oduševljenje.

- Jeste li iz Niša? Neću da vas pitam za godine. Vidi šta radi žena. S kim ste došli? Sama?

Baka je nastavila da skakuće, a Marija je dodala:

- Ne znam da li da vas vodim kući. Kako da vam se odužim? Pa baš niko ne voli Mariju, samo vi? Da nam Bog da energiju ove gospođe svima nama. Gospođo, da ste nam živi i zdravi!

Publika u Nišu je posebno oduševila Mariju, a ona je zahvalnicu napisala na društvenoj mreži Instagram.

- Previše je snimaka, previše je slika, previše je svega. Sve sam vam rekla na koncertu šta mislim. Volim vas beskrajno. Sada hitno idem da spavam. Budite dobri i dobro - poručila je.

Marija je sinoć održala koncert u Skoplju, a nakon ovoga je čekaju još dva koncerta u regionu - 23. novembra je zakazala koncert u Osijeku, a 14. decembra u Varaždinu.

Inače, pevačica je otkrila kako vaspitava sina i istakla je da će se potruditi da njen naslednik ne odrasta na Balkanu.

- Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovde sve pogrešno. No, do toga još ima dosta godina obzirom da će maleni Mario uskoro tek napuniti jednu godinu - rekla je pevačica i otkrila koliko ju je roditeljstvo promenilo.

- S obzirom na to da se sve dogodilo u Americi, to je kod njih brz proces. Ja sam njegova biološka majka i zato nije bilo problema - dodala je Šerifović koja je ranije medijima ispričala je više puta pokušavala ostati trudna, ali kako to nije uspevala odlučila se na surogat majčinstvo.

Autor: Nikola Žugić