Mjuzikl 'Lu' obara sve rekorde! Glumice za Pink otkrile svoje utiske: Vesna Paštrović priznala da je morala da se otarasi ove navike (VIDEO)

Mjuzikl "Lu", autorsko delo direktora i vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića, osvojio je srca mnogih, a za svako izvođenje ovog mjuzikla tražila se karta više.

Interesovanje za predstavu "Lu" u teatru Odeon ne jenjava ni skoro dva meseca od premijernog izvođenja, a u prilog tome govori i to što su karte za sinoćnji, ali i za spektakl u subotu veče u potpunosti rasprodate.

Tim povodom, u "Novom Jutru" televizije Pink, glumice ovog mjuzikla, Vesna Paštrović i Anastasija Knežević govorile su o svojim utiscima.

- Šta je tajna uspeha predstave - pitala je Dea.

- Posvećenost sigurno, upornost, mislim da moramo da budemo u treningu i poseban stil života da vodimo, gde nema previše kasnog odlaska na spavanje, bez alkohola, cigareta, barem ja to primenjujem - rekla je Anastasija.

- Evo ja ću da vam otkrijem, ja sam prestala da pušim od kada radim u Odeonu, pre toga sam radila kao direktor, nije mi toliko bilo važno da moj glas stalno bude kako treba, ali čim sam se zaposlila: "Hajde da budemo najbolji i da moj glas bude najbolji mogući". Nije mi bilo lako, ali smo imali sreću da se skupe posvećenici i da je Željko posvećen tome - rekla je Vesna.

- Ja sam Vera, Luciferova ljubav, mlada, talentovana devojka u koju se on zaljubio. To je ta prava i čista ljubav...Meni je drago kada se ljudi iznenade, jer postoji proces njegovog sazrevanja i preobražaja na kraju dana, zbog ljubavi, tako da mislim da je to lepa poruka - rekla je Anastasija.

- Ja nisam za to da mi mnogo improvizujemo jer postoji neki takt...U principu, uvek se desi nešto, pa mi nadogradimo, ali treba da se ostane u tom pravom tempu. Ovo je van svih očekivanja - rekla je Vesna.

- Malo pre ste nazvali Anastasiju "Staša", a VI zapravo igrate Stašu u "Pogledaj dom svoj anđele"

- Ona na instagramu ima ime Stašica, ja Stašicu mnogo volim i rešila sam da joj posvetim parče uloge, obožavam svoju ulogu, Staša, ali se predstavljam kao Stašica...To meni nije blisko u mom okruženju, ali je to za mene fenomen koji je meni bio ekstra zabavan, a u korenu tog ponašanja je negde želja za uspehom i da sve to bude vrlo brzo - rekla je Vesna.

- Gledali su članovi Borine porodice i prijatelji "Pogledaj dom svoj anđele", to je komedija koja donosi priču o dvoličnosti, licemerju...Kako su oni doživeli mjuzikl

- Koliko sam ja upućena, utisci su bili fenomenalni - rekla je glumica.

Detaljnije o čemu su govorile glumice mjuzikla pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić