Mira Banjac htela da digne ruku na sebe? Glumica otkrila kroz kakvu agoniju je prošla zbog zelenaša

Glumica Mira Banjac voli povučen život, a decenije opstanka na sceni donele su joj razna životna iskustva.

Iako je publika navikla da našu glumicu gleda na ekranima nasmejanu, duhovitu i kao izuzetnog profesionalca u poslu koji radi, Miru su kao i obične ljude u realnom životu pratile razne teškoće.

Tokom sedamdesetih godina Mira je imala problem sa zelenašima o čemu je svojevremeno i govorila. Glumica je tada priznala da se našla u toliko bespomoćnoj situaciji da je u jednom trenutku pomišljala i da digne ruku na sebe.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više, i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić - rekla je ona svojevremeno pa dodala:

- Kaže da hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila - ispričala je glumica svojevremeno.

Mira već decenijama unazad važi za jednu od najboljih glumica, a kao dokaz tome su mnogobrojne nagrade koje je dobila za svoj doprinos glumačkoj profesiji. Glumica je diplomirala u Novom sadu i odmah se udala za svoju veliku ljubav Andreja Jovanovića. Kada je njihov sin Brane napunio pet godina supružnici su se razveli.

Gluma je njena velika ljubav i u ovoj profesiji je Mira već 70 godina. Neka od zapaženih ostvarenja i poznatih projekata u kojim se i ona našla su: "Varljivo leto "68", "Balkanski špijun", "majstori majstori", "radovan treći", "Porodično blago" i drugi.

Mira je decenijama posvećena svom poslu i često smo je spored filmova i serija viđali i na pozorišnim daskama. I dan danas aktivno snima a skoro se pojavila i u seriji Igra sudbine.

Autor: Nikola Žugić