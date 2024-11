Umrla čuvena dobitnica Gremija u STOTOJ godini: Niko nije ni slutio da je godinama bolesna,

Dečija pevačica Ela Dženkins umrla je u 100. godini, saopštio je njen publicista.

Legendarna čikaška pevačica bila je najpoznatija po pesmama kao što su You'll Sing a Song and I'll Sing a Song, Did You Feed My Cow? and Miss Mary Mack.

Bila je poznata kao 'Prva dama dečje muzike', sa karijerom koja je trajala više od 60 godina i donela joj je Gremi za životno delo.

- Prva dama dečije muzike Ela Dženkins preminula je mirno u subotu, 9. novembra 2024. godine, u Harborsu na Admiral na jezeru u Čikagu. Imala je 100 godina - navodi se u saopštenju njenog portparola.

- Poznata po svojim varljivo jednostavnim pevanjima i pesmama“, Dženkins je revolucionirala dečiju muziku u Sjedinjenim Državama.

Publicista Ele Dženkins je rekao da je umrla 'posle duge bolesti'.

Autor: Nikola Žugić