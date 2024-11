Naša pevačica nakon 28 godina upoznala brata: Nije ni znala da joj je kolega, evo šta se sve desilo

On je bio presrećan, ali je ona bila skeptična

Nikola Kolani Stefanović otkrio je da se sa sestrom Dunjom Ilić video nakon tri decenije, a njihov susret je bio emotivan.

- Dunja i ja smo se spojili. Inače sam intuitivna osoba i znao sam da će nešto da se desi i da će ona meni da se javi. Prošlo je nekoliko dana od mog gostovanja u ‘Grand magazinu’, stigle su notifikacije na mrežama i njeno praćenje.Ona je sada pod imenom Ajla Begović, što nisam uopšte ni znao. Potom je objavila na svom storiju da je istina sve što sam govorio ranije i tako smo došli u kontakt – ispričao je Kolani i dodao da je susret nakon mnogo godina bio emotivan.

- Razmenili smo brojeve telefona i nakon nekoliko dana se i videli. Ispričali smo se i ukapirali, kao da se viđamo barem jednom godišnje, a ne posle 27, 28 godina. Generalno, bili smo mnogo mali i nismo se sećali jedan drugog i perioda odrastanja kod naše babe i dede. Onda smo se vremenom kroz razgovor počeli da se prisećamo nekih dogodovština – rekao je Kolani i dodao da je prvi susret bio protkan posebnim osećanjima.

- Išao sam po Dunju do kuće koja je bila od moje babe. To je bilo neko prisećanje, budile su se emocije, kao iz one pesme „“Topolska 18“ – rekao je Kolani.

Nakon Nikolinih utisaka o susretu sa sestrom, oglasila se i Dunja koja je imala malo drugačiji utisak o svemu

- Zapravo se radi o tome, da ja kada sam videla, njemu je Kolani umetničko ime. Ja sam prvo mislila da mu je to prezime i onda sam se pitala: "Ko je ovaj Kolani? Mi u srodstvu, on hoće nešto preko moje grbače?"....Onda kako je on krenuo da pričao o Kraljevu i da je Kolani, ustvari šatrovački Nikola, onda sam shvatila da to zapravo i jeste moj brat - otkrila je Dunja Ilić.

- Onda je mama krenula da mi nabraja, pošto nas mnogo ima s njene strane... Onda smo se čuli i otišli na ručak, stvarno je susret bio kao da se viđamo jednom nedeljno, a ne kao da smo se videli posle 28 godina. Jako je posredan i prijatan dečko - navela je Dunja.

