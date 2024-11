Teatar Odeon beleži ogromne uspehe otkako je otvorio svoja vrata za posetioce koji do poslednjeg mesta ispunjavaju svako izvođenje mjuzikla "Lu", koji se prvi našao na repertoaru nove kulturne institucije u gradu, a potom i mjuzikla "Pogledaj dom svoj anđele", koji je, takođe, oduševio domaću publiku.

Uveliko se spremaju nova iznenađenja za posetioce teatra Odeon, a tim povodom su u "Novom jutru" na TV Pink kod Dee Đurđević i Predraga Sarape gostovali glumci Stojan Đorđević i Đorđe Galić, koji igraju u oba mjuzikla.

- Ono što je najbitnije je da smo se opustili, to se stvarno i oseća. Što se tiče nadogradnje, nemamo previše prostora, jer je jaka logistika i matematika oko svega, ali bitno je da se to nama jako sleglo, pa smo baš sad opušteni - priznaje Galić, a njegovo mišljenje deli i Đorđević.

- Uspeli smo kroz par predstava da čujemo kako publika diše sa nama, da li negde, ne daj Bože, padne pažnja, gde su mesta gde mi treba da napravimo pauzu, da dozvolimo aplauz... Publika fantastično reaguje, i za mjuzikl "Lu" i za "Pogledaj dom svoj anđele", nadam se da će tako biti za sve ostale projekte. Meni je veći izazov "Pogledaj dom svoj anđele", imam malo veću ulogu, pa je veći izazov, ali ne samo zbog toga, nego je veće vreme provedeno na sceni u štiklama, igram žensku ulogu. To je veći izazov, iako u "Lu" imam ozbiljan kostim, pa je to samo po sebi izazovno. Krenulo me je sa izazovima i kostimima - istakao je Đorđević.

Ne krije da je kostim često veoma važan da bi se uloga u potpunosti dočarala i iznela na pravi način.

- Nekada je to spolja tebi potrebno da bi finalizirao lik, ceo karakter. Drugačije se glumi kada igraš nekog ko je vojno lice, pa si u uniformi, drugačije je držanje, ako nosiš šešir, šal, štap, krila...

Posebna draž za publiku teatra Odeon jeste to što bend uživo svira hitove koje glumci izvode na sceni.

- Nekoliko puta su me ljudi pitali da li je muzika uživo dok nisu shvatili da jeste, na poklonu, kada se bend pokloni - dočarao je Galić.

Igranje u teatru Odeon za glumce je prilično izazovno.

- Potrebna je velika preciznost. Svako od nas mora da zna kad ulazi, kad izlazi... Mislim, to se inače zna u pozorištu, ali je ovde specifičnije, nema mnogo mesta da se improvizuje u tim stvarima, jer može doći i do povreda. Imamo rotacije, platforme koje se spuštaju, podižu, reflektore koji igraju zajedno sa nama, platna koja se spuštaju, podižu, holo-platno koje, kada je ugašeno svetlo, mi ga ne vidimo, moramo da pazimo gde se nalazi... Izazov je naučiti da funkcionišeš i u ovakvoj vrsti pozorišta - istakao je Stojan Đorđević.

Ovog vikenda, 14. novembra u Odeonu igraće se "Lu", a dva dana kasnije, 16. novembra, "Pogledaj dom svoj anđele".

- Uvek apelujemo na sve koji žele da gledaju naše predstave da opdu na sajt, što pre pogledaju koja su slobodna mesta ostala i što pre uzmu karte za neka od narednih gledanja - istakao je Đorđević, koji je sa Galićem otkrio da će se u decembru na repertoaru Odeona naći mjuzikl posvećen Šabanu Bajramoviću, a uskoro nas očekuje i "Pepeljuga", za najmlađu publiku.

Autor: Pink.rs