Cecin zet brutalno isprozivao Desingericu, on mu nije ostao dužan: Ovako je odgovorio Gudelju

Fudbaler Nemanja Gudelj podelio je snimak sa nastupa repera Desingerice na svom Instragram nalogu i osudio njegovo ponašanje, a ubrzo je stigao i odgovor.

Nedavno se na Instagram nalogu srpskog fudbalera Nemanje Gudelja pojavio snimak sa nastupa kontroverznog repera Dragomira Despića javnosti poznatom kao Desingerica. Fudbaler je osudio reperovo ponašanje - na objavljenom snimku u prvom planu se vidi kako reper pljuje devojci u usta, a fudbaler je uz snimak kao objavu napisao molitvu.

- Hvala ti, Gospode, što me svakoga jutra budiš, što ti zbog grehova mojih strpljenja sa mnom ne guniš. Hvala ti, Gospode, što ti grehe opraštaš moje, u slavu tvoju spase moja duša ti poje - glasila je molitva.

Desingerica se oglasio ovim povodom:

- Drago mi je da zajedno s tim dečkom pomažem ljudima da budu verujući i okrenuti Gospodu - poručio je Dragomir.

On je često u centru pažnje javnosti baš zbog svojih kontroverznih nastupa, a on je više puta istakao kako je to sastavni deo njegovog performansa.

Autor: K.Kelava