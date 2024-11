Naša pevačica pokušala da sakrije od javnosti da je promenila prezime, u dokumentima joj piše nešto sasvim drugo

Pevačica Jelena Kostov otvorila dušu i progovorila o prezimenu.

Jelena Kostov prilikom udaje za svog supruga Miljana Vukovića, promenila je svoje prezime. Medjutim tu vest je krila od očiju javnosti , jer kako ističe to je samo papirološki.

Ona će se u javnosti i dalje pojavljivati pod prezimenom Kostov.

- Istina je, ja sam Jelena Vuković, ali zamislite da sam se u javnosti predstavila tako? Bilo bi ko je sad pa ova?! Zato sam u javnosti zadržala prezime Kostov, ali sam Vuković na svim ostalim poljima. Samo zbog posla nisam želela da svoje devojačko prezime menjam, ali svuda ostalo sam Vuković - govori Jelena za Skandal.

Pevačica je i istakla da sprema nove pesme ali i da ne žuri nigde, ima tu mugućnost da bira kada će da radi i sa kim će sarađivati. Pevačica takodje kaže da je dosta posvećena porodici te da dosta vremena provodi sa njima, malo u Beogradu a malo i na Goliji, gde je sa suprugom sagradila porodični dom.

- Ja ne krijem partnera, samo on ne želi da se eksponira. Taman posla da ga krijem... Mislim da je to jedan od recepata za uspešan brak kad se radi o estradi, jer onog trenutka kad krene da se piše o vašem suprugu, krenu da se mešaju ljudi koji najmanje treba da se mešaju. To je to. On je uvek tu, samo nije tu da daje intervjue. Lako je jako sačuvati privatnost jer, ukoliko mi sami ne dajemo dovoljnu dozu, onda ni vi nećete pričati... One priče "napravio sam veselje, nisam zvao novinare, sami su došli", kod mene ne piju vodu. Ja sam pravila sinu veselje sa 300 zvanica, niste ni znali dok nisam okačila na Instagram, tako da, nema potrebe da se krije... Ja to doziram koliko želim... - istakla je pevačica, te progovorila o planovima:- Vreme je da snimim nove pesme. Pesmice su spremne, snimiću uskoro i spotove, jedva čekam - zaključila je ona za Republiku.

Autor: K.Kelava