To i nije neka tajna... Aco Pejović progovorio o honorarima, otkrio kada pevači najviše zarađuju: Možda neko neće da priča, ali ja hoću!

Naš poznati pevač, Aco Pejović, danas je organizovao druženje s medijima, pa je progovorio na razne teme.

Između ostalog, Aco Pejović pričao je i o nastupu za Novu godinu, a kako je otkrio, ovaj praznik i nije najomiljeniji, ali kako kaže, zadovoljan je honorarom koji će da uzme, a koji je odavno zakazao.

- Najbolje se zarađuje za Novu godinu, tada su najveći honorari. Zašto bi to bila neka tajna? Možda neko neće da priča o tome, ali ja hoću. To su dani kada su najveće i cene ulaznica za tu noć. Duže se naravno i radi, od toga ne bežim naravno. Neprimereno je malo pričati o novcu, nisam za to. Ni druge ja ne pitam o tome kolika im je plata, pa ne bih voleo ni da mene neko pita - rekao je Pejović, pa je dodao:

Na probama pred Novu godinu je uvek euforično sa kolegama jer je tu posebna neka ljubav koja se dešava između benda i mene. Volim tu vrstu euforije pred Novu godinu.

Na pitanje da li će njegovi članovi porodice biti sa njim u najluđoj noći, Pejović je rekao da nije siguran:

- Voleo bih da moja deca dođu, odnosno cela porodica na moj nastup za Nogu vodinu, pa da svi vreme provedemo zajedno tu noć. Možda će tek 31. decembra da odluče gde će da provedu to veče.

Aca se prisetio i ranijih godina kada su njegova deca bila mala, pa je otkrio da je više puta glumio Deda Mraza.

- Kad su mi klinci bili mali tad sam izigravao Deda Mraza, pa sam sam iskakao iza jekle da oni pomisle da je pravi Mraz u pitanju. Ja svoju decu inače vaspitavam po hrišćanskim pravilipa, trudimo se, opet kažem. Onda se to naravno menja i Nova godina je onako datum kad se sve okrene i kreće se iz početka, ali Božić je u našoj kući dan koji se obeležava na poseban način i tada se i pričešćujemo. Sve to ima neku svoju priču. Za moju porodicu je mnogo bitniji Božić.

