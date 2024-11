Popularni mladi pevač Uroš Živković se večeras pojavio na proslavi koju je za sina naslednika organizovao Ljuba Perućica. Urošu je društvo pravila devojka, ali i brat, koji je privukao pažnju lepšeg pola.

Devojka Uroša Živkovića je nosila zanimljivu belu haljinu i belu bundu, dok su se Uroš i njegov brat pojavili u teget odelima.

Živković je inače jedan od najtraženijih mladih pevača na našoj estradi, a na njegovim nastupima u publici se uglavnom nalaze dame. Uroš je sada priznao da li mu ovo imponuje, te otkrio da je u srećnoj vezi i da živi mirnim životom.

- To je znak da radim nešto dobro. Moja publika je moja publika, bez obzira da li su muškarci ili žene, ali svakako da je lepo imati lepe žene na nastupima jer će onda dolaziti i muškarci (smeh). Svi jure za mestima gde izlaze lepe žene, a gde su one tu su i imućni muškarci. To svima ide u prilog, i meni i gazdama klubova - kroz osmeh je priznao pevač i otkrio da li on ide u provod, s obzirom na to da mnogo vremena provodi u kafani zbog prirode posla.

- Nisam izašao ne pamtim. Poslednji put sam bio u provodu u decembru prošle godine, bio mi je rođendan, to uglavnom slavim na veliko, ali sad nisam imao snage za organizaciju, puno se radilo. Izašao sam čisto da obeležim rođendan. Ovako izađem sa devojkom, poznato je da sam zauzet. S njom sam bio za rođendan, ono restoran i večerica - otkrio je Uroš za "Grand".

Živković je istakao da je od kad zna za sebe narodnjak u duši te da izlazi isključivo na mesta gde se sluša takva vrsta muzike.

- Odrastao sam uz tu muziku to pevam i slušam privatno. Nije da ne bih otišao na nastup nekih repera, mada nemam ni društvo za takve izlaske. Ljudi u mom okruženju slušaju muziku kao i ja. Mada uvek moram i ja da zapevam gde god da odem, to nikako ne mogu to da izbegnem - ispričao je mladi pevač nedavno.

Autor: Nikola Žugić