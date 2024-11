Aleksandra Mladenović stigla na rođendan Perućicinog naslednika, pa odala Milana Miloševića: Svake godine me...

Poznati pevač Ljuba Perućica i voditeljka Katarina Kolozeus večeras u jednom prestoničkom restoranu proslavljaju rođendan sinu Alekseju, na kom se pojavilo dosta poznatih ličnosti.

Između ostalog, na rođendanu su se pojavili i voditelj "Elite", Milan Milošević, sa pevačicom Aleksandrom Mladenović, koja je na samom početku razgovora za medije progovorila o spremanju slave sa porodicom.

- Idem za par dana i jedva čekam da budem tamo sa porodicom, baš sam ih se uželela. Pomažem, mama, snaja i ja tradicionalno spremamo slavu. Neću da uvijam sarme, ali ću da spremam kolače. Kuma će samo da jede (smeh) - rekla je Aleksandra, pa otkrila da li je otvorena za udvarače:

Nemam vremena za udvarače, došla sam da se lepo provedem, da uveličem veselje Ljubi, Kaći i Alekseju. Neću se dugo zadržavati, radim sutra. Došla sam da se malo provedem.

Kako su mediji prokomentarisali da je voditelj televizije Pink, Milan Milošević, prokomentarisao da se prvi put pojavio sa devojkom i pokazao na nju, a ona je odgovorila na njegovo udvaranje, te priznala da je voditelj "Elite" svake godine prosi.

- On bi to voleo, priželjkuje svake godine. Svake godine me prosi i venčava - nasmejala se pevačica i nastavila:

- I sinoć sam bila na slavlju, moj klavijaturista je slavi ćerki punoletstvo. Ne mogu da zaradim za ove proslave (smeh). Ne smeta mi kad mi traže da pevam, ja ih ispoštujem, poštuju me, uvažavaju, zadovoljstvo mi je da ih ispoštujem - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić