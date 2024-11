Desingerica se razvodi? Šuška se da se rastaje od Nevene, evo šta on kaže o svemu!

Dragomir Desipić poznatiji kao Desingerica na sve načine pokušava da spasi brak sa suprugom Nevenom, kako prenose mediji.

Desingerica i Nevena su punih jedanaest godina zajedno, a poslednjih meseci je nastala kriza u njihovoj zajednici. I dok sa jedne strane se spekuliše da su se već dogovorili da potpišu sporazumni razvod, sa druge se čuje da ipak pokušavaju da reše sve probleme, prenosi Kurir.

- Nevena je Dragomirova najveća i jedina prava ljubav. Međutim, kao i u svakom odnosu, bilo da su javne ličnosti u pitanju ili ljudi koji nisu deo tog života dešavaju se problemi. Neko uspe da ih prevaziđe, a oni slabiji ne. Dok Dragomir nije postao poznat i popularan, a sada je najpopularniji i najtraženiji, Nevena nije imala priliku da vidi koliko žene žele da ga zavedu. Sada dolaze na nastupe, čekaju ga u garaži, strpljive su toliko da ga opsedaju i posle tezge - kaže naš sagovornik za Kurir i dodaje:

- Njemu to ne smeta, ali ima onih koje iskoriste situaciju, pa dojave informacije koje mu naprave problem u kući. I dok on dokaže svojoj ženi da je nevin, nastane haos. E, to je trajalo neko vreme, a poslednjih meseci su radili na tome da spasu brak od raznih tračeva, spekulacija i nagađanja. Bilo je povuci, potegni - priča izvor za medije, blizak paru.

Ovim povodom pozvali smo Desingericu. On je dao diplomatski odgovor na spekulacije:

- Pre deset godina smo prevazišli krize. Meni je najlepše u mom braku. Toga se držim i čuvam. Žene vole uspešne muškarce i sve je to normalno da je neko takav poželjan. Bolje da sam poželjan nego da me niko ne želi. Zar bi bilo koja žena želela nepoželjnog muškarca? - kaže Desingerica.

