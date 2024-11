Prvo oglašavanje Milana Kalinića nakon razvoda: Evo šta je glumac imao da kaže!

Milan Kalinić nakon razvoda sa suprugom Sandrom, nastavio je svoj život da živi normalno. Glumca i voditelja u poslednje vreme imamo prilike često da viđamo na raznim predstavama i premijerima raznih filmova, a Milan na pomenute događaje gotovo uvek dolazi sam.

Međutim, večeras se Milan Kalinić pojavio na premijeri filma "Gladijator" sa svojom ćerkom Teom, a njena pojava zasenila je sve prisutne.

Uprkos emotivnom krahu, glumac ne skida osmeh s lica, a pristao je i da sa medijima podeli par rečenica o aktuelnostima.

- Moja ćerka se zaljubila u film i zbog nje sam morao da dođem večeras. A kad mi je rekla da je prošlo 25 godina, preseklo me je. Koliko sam mator. Sećam se tacno kad se pojavio Gladijator 1. Koliko sam zavoleo Rasela Kroa, želeo sam da budem kao on. Bio sam tad u treningu i onda sam se palio da budem kao on - započeo je Milan izlaganje, a potom odgovorio na pitanje novinara da li su mu smetali medijski naslovi o razvodu:

- Nekad su me pođađali naslovi, ali sad sam već navikao i oguglao da ne može više nista. Ne dotiče me, dosta stvari nije bilo tačno napisano o razvodu, ali navikao sam.

Autor: pink.rs