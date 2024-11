U braku su dobili troje dece, a ovo je malo ko znao o ljubavi Miodraga Kostića i Marijane Mateus! Godinama su krili jednu stvar

Miodrag Kostić, osnivač i predsednik MK grupe, preminuo je danas, 13. novembra 2024. godine.

Javnost pamti njegovu vezu sa Natašom Bekvalac, a ugledni biznismen bio je u braku sa modnom dizajnerkom, Marijanom Mateus, koja je sa samo 19 godina stupila u brak sa Kostićem.

Oni su u braku bili od 1990. do 1999. godine, a dobili su troje dece - ćerke Dajanu i Anđelu i sina Aleksandra. Starija ćerka, Dajana Kostić, pre nekoliko godina udala se za prebogatog Damira Ahmetova na spektakularnoj ceremoniji u londonskom hotelu „Dorčester".

Marijana je u knjizi opisala niz događaja iz svog života, kao i detalje emotivnih odnosa sa poznatim muškarcima koji su je voleli, ali i koji su joj nanosili veliki broj. Tom prilikom je otkrila i da je njen nekadašnji suprug Miodrag Kostić bio veren kada su se upoznali.

- Nikada nisam ciljala na muškarce koji su bili zauzeti. To sa Miodragom bila je slučajnost, a ja sam bila zaneta mladalačkim emocijama.

- Budući da je bio stariji od mene, pokušala sam da uteknem iz te priče. Ali, on je čovek koji zna da vas zavede ne na prvu, već na drugu loptu. Uspeo je da me osvoji. Zaljubila sam se u njega. Znala sam da je zauzet, ali nisam odolela njegovom šarmantnom udvaranju. Kada me je prvi put odveo u dvorac „Fantast“, osećala sam se kao kraljica.

Marijana dalje u knjizi priznaje da je nakon svega želela da zna kako stoje stvari.

- Posle toga odmah sam poželela da vidim na čemu sam. Rizikovala sam da patim, čupam kosu i budem sama, ali u tom trenutku sam po svaku cenu želela da saznam da li sam ja ta ili nisam. Jedne večeri otišao je od mene, navodno, da završi neki posao. Znala sam da ide da se vidi sa svojom tadašnjom verenicom. Pratila sam ga i zatekla ispred kafića kako naslonjen na motor razgovara sa njom. Prišla sam im. Miodrag se šokirao, a devojka je bila zbunjena. Obratila sam mu se: „E, pa lepo što smo svi na okupu, da vidimo ko je ovde višak.“ Imala sam samo 17 godina. Već sledećeg dana bila sam njegova devojka, a moj suprug bi drugima, kada bi želeo suštinski da me predstavi, ispričao ovu priču.



