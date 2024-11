Rekli su mi da neću moći da imam decu: Pevačici lekari saopštili tužne vesti, a onda je RODILA devojčicu! Evo šta je radila svakodnevno

Pevačica Mina Kostić bila je u braku sa kolegom Igorom Kostićem sa kojim je dobila ćerku Anastasiju, a kako je otkrila, dugo je mislila da nikada neće imati dece.

Kako je Mina Kostić jednom prilikom otkrila, njoj su lekari rekli da ne može da bude majka, a ona je spas pronašla u veri.

- Njemu sam rekla da ne mogu da rodim, jer su mi rekli da sam jalova. A onda se desilo čudo. Svakog dana sam se molila Bogu ujutru i uveče i eto, rodila se devojčica. Dete nam raste, u kontaktu smo i najbitnije je da ona ima ljubav sa obe strane. Shvatila sam kako treba da radim i tako se i ponašam - objasnila je tada Mina.

- Shvatila sam da je oko mene sve ljubav. Pravu sreću sam spoznala tek kada sam srce predala Bogu, od tada sam presrećna i ništa mi više nije potrebno. Volela bih da mi se desi prava ljubav, ali me je ona, nažalost, skupo koštala. I to mnogo. Maltene svaka, ali ja sam svima njima oprostila. I finansijski i emotivno. Udala sam se i sve sam stavila na njegovo ime. I zgradu koju sam gradila, koju smo Džej i ja finansirali. I kola i njegova kuća. Pokradena sam na pravdi Boga, ali to se dešava svim mojim koleginicama - zaključila je pevačica za "Kurir".

"Trpela sam i ćutala"

Podsetimo, Mina je 17. januara podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg partnera Nikole S., koji je 15 godina mlađi od nje.

- Da prijavila sam ga. To nije prvi put to se dešavalo, trpela sam, ćutala, htela sam da se to reši na najbolji način, morala sam da se obratim nadležnim organima. Otišla sam i prijavila, pojavio se on i njegova majka u svakom slučaju jako je ružno da ja sad pljujem po nekome sa kim sam bila. Volela sam ga, bila sam iskrena prema njemu, dobra, međutim, kad neko ne može da razume ovaj posao da pljuje moje kolege i da smo mi loši ljudi i da je moj posao ovakav i onakav. Ja mu želim svu sreću, a vama hvala na razumevanju i da kažem da je mnogo gore psihičko nasilje nego fizičko. Žene, budite pametne, prijavite svaki vid nasilja i muškarci naravno - rekla je Mina tada za "Blic".

