Skandal u Crnoj Gori! Milena Vučić rešila da progovori nakon priče da joj je nameštena pobeda na Montesongu

Povratak Crne Gore na Evroviziju propraćen je brojnim skandalima koji se vezuju za festival Montesong, na kom će biti izabran njihov predstavnik. Šuška se da je sve namešteno, da se pobednik već unapred zna, budući da je glavna favoritkinja Milena Vučić.

Amel Ćeman Ćemo podigao je ogromnu prašinu kada je na društvenoj mreži "Iks" napisao:

- Čestitam Mileni Vučić na pobedi na rahmetli festivalu "Montesong". Ne sumnjam da će predstavljati Crnu Goru na najbolji mogući način. Zaista mislim da je Milena vanserijski vokal, predivna osoba i veliki profesionalac - napisao je Ćemo i pokrenuo lavinu komentara, a u međuvremenu se sa festivala povukao Boban Rajović.

Milena Vučić je sada, u intervjuu za domaće medije, progovorila o glasinama da joj je pobeda nameštena.

- S obzirom na to kako će biti organizovano glasanje, nije moguće ništa nameštati, ali ni ja sebi ne bih dozvolila tako nešto. Zato me je sve, na momenat, uznemirilo. Imala sam potrebu da objasnim, a onda sam shvatila da šta god da kažem ili napišem, neću uveriti one koji su izvor tih insinuacija. Zaustavila sam se u nameri da objašnjavam. Ne zanima me ni odakle je krenulo, a ni zašto. Oni koji su učestvovali u tome znaju. Želim da se pripremam za nastup i uživam u svakom tom trenutku. Činjenica da se nisam bavila drugima i da nisam želela nikome da naškodim davala mi je mir, koji mi je i sada i uvek potreban - objasnila je pevačica.

Ona će se, inače, predstaviti pesmom "Škorpija", na kojoj je sarađivala sa Sanjom Vučić.

- Upoznale smo se na snimanju emisije na RTS. Sanja je pretalentovana, ako tako mogu da kažem, i ozbiljan profesionalac. Lepo smo se uklopile, drage smo jedna drugoj i ja joj želim da kroz moje pesme postiže uspehe, ali i mimo njih - rekla je ona.

Autor: D. T.