Objavljen dokumentarni film o Ćani, ona želi da je igra Sloboda Mićalović: Ona bi to najbolje iznela!

Folk pevačica Stanojka Mitrović Ćana postala je zvezda dokumentarnog filma koji govori o njenom životu i karijeri!

To je, kako je objasnila, bio rođendanski poklon.

- Za 50. rođendan sam dobila na poklon dokumentarni film od jedne prijateljice. To je bilo veliko iznenađenje - rekla je Ćana na početku.

Spomenula je gubitak roditelja, ali i da joj je život prava filmska priča.

- Moji roditelji nisu živi, rano sam ostala bez oca, a kad je i ona otišla, to je bilo baš teško. Da kreiram sama film, zvao bi se "Od trnja do uspeha", imalo bi smisla. Ko bi mene glumio? Ima ih dosta... Možda, eto, Sloboda Mićalović, volim je, ona bi to najbolje iznela - kazala je pevačica.

Autor: D. T.