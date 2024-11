Sin jugoslovenske pop zvezde konačno otvorio dušu četiri godine nakon njegove smrti: Ove detalje o Kići Slabincu niste znali

Pre četiri godine preminuo je legendarni pevač Kićo Slabinac. Kićo je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača svog vremena, gitarista, autor i aranžer.

Bio je uspešan na prostoru cele bivše Jugoslavije. Osnivač je rok sastava Dinamiti te je s njim ostvario prve uspehe u karijeri. U razgovoru za IN magazin, njegov sin Ivan Slabinac otkrio je kako je bilo odrastati s tako velikom zvezdom, ali i kakav je Kićo bio ivan estrade.

- Čovek kad izgubi voljenog člana porodice mora se pomiriti s tim da mora ići dalje. Ja sam bio pod velikim šokom i stresom jer sam bio jedini uz njega u bolnici jer radim kao bolničar - prisetio se Ivan.

Za vreme koronavirusa posete u bolnici su bile zabranjene te ga je mogao posećivati samo sin. On se do posljednjeg trenutka nadao srećnom ishodu, ali, nažalost, Kićo je preminuo u 77. godini.

- Meni je jedino najteže koliko je on borben bio, on je u duhu bio borben, nije se ni predavao - s ponosom ističe Ivan.

Profesionalac na bini, a kod kuće veliki porodični čovek. Druženja u njihovom domu nikad nisu bila mirna i obična.

- Za nas u porodici bio je tata, oslonac, tata koji se igra sa svojom decom. Kao svaki otac brižan, dobar. Jednom se vratio s turneje, to je ono tata ti je došao i ja ga pozovem i kažem mu evo to je moj tata, on me ćušne i kaže to sam ja sine. Moj brat i ja uvek smo mislili ajde to će biti normalna večera, druženje, a on uzme gitaru i počne i kod kuće svirati rok and rol, pričati viceve.

Uvek je odvajao vreme za svoje fanove, a Ivanu je jedan ostao posebno u sećanju.

- Mlad dečko, dvadesetak godina, dođe i veli: "Gospone Kićo, pa kako vam je dobra pesma "Zbog jedne divne crne žene" pa kad ste vi to napisali?", a moj tata kaže: "Čuj, mladiću, ja sam tu stvar pevao tvojoj baki i tvojem dedi na maturskoj zabavi - prisetio se Ivan.

Njegov jedinstveni glas bio je nezaobilazan i na festivalima, u brojnim televizijskim muzičkim emisijama, kao i na pločama i CD-ima. Snimio je više od 500 pesama i na bini proveo gotovo celi život. Njegovi najpoznatiji hitovi, "Zbog jedne divne crne žene", "Inati se Slavonijo", "Plavuša", pesme su koje se i dalje izvode po svadbama i proslavama.

