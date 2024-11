Kasni mi 13 dana: Andrea sve sigurnija da je trudna, Sale Lux bled kao krpa (VIDEO)

ŠOK!

Kristijan Golubović dao je svoj sud o odnosu Andree Anđelković i Saleta Lux, te je nikad jače osuo drvlje i kamenje po Andrei zbog nedoličnog ponašanja. Andrea je priznala da joj 13 dana kasni, te je moguće da je trudna.

- Ti optužuješ Saleta Luksa da je nasilnik, mene zanima šta ti radiš napolju, ako se ovde je*eš pred kamerama? - upitao je Conjo.

- Šta tebe briga šta ja radim - rekla je Andrea.

- Ti si uništila ovog čoveka - rekao je Conjo.

- On je mene pogazio i uništio, mene povređuje on, nije korektan u odnosu sa mnom. Povredio me na svaki mogući način - rekla je Andrea.

- Ti si htela da se pomiriš sa njim - rekao je Conjo.

- Nije istina - rekla je Andrea.

- Ona je odmah znala ko je Sale Luks. On je dobio šamar za sve ono što sam ja pričao, a on je mene nazvao pi*kom. Ti si ispao kao šmeker, a ustvari si ispao budala, ja sam samo dao opis njenog učešća u prošlom rijalitiju. Ona je više suza prolila nego što je bila. Ti si pao Sale na tom testu, desilo se što se desilo. Ovaj dečko je radio svoj posao, ono što najbolje zna, a to je ka*anje. Sve to nam pokazuje kako jedna mlada treba da se ponaša. Nama ne može da promeni mišljenje o sebi ovim izvinjenje. Postoji i to da su oni vodili ljubav i da se našao jedan kulen u krevetu, šta to znači?! Ja sam se zgadio, ja sam deda rijalitija, svi dođete kao unuci, pa mi šapnete. Ja zaključim šta se tu dešava, mislim da se Luksu ogadilo to. Njoj sam rekao šta mora da uradi, rekla sam da ne može na njega utiče. Andrea je l' tebi kasni? - rekao je Kristijan .

- Kasni mi 13 dana - rekla je Andrea.

Autor: N.P.