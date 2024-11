BITNO JE DA U RUKAMA IMA ZANAT! Evo koju školu je završio Darko Lazić: Nikad nije hteo da radi osam sati, pa pobegao u muzičke vode

Pevač Darko Lazić proslavio se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a malo ko zna da je završio srednju frizersku školu, međutim, ovim se zanatom nikada nije bavio.

Darko je od malih nogu imao talenat za muziku, pa su ga roditelji i u tom smeru usmeravali. On se kasnije prijavio u muzičko takmičenje, a od tada mu je popularnost samo išla uzlaznom putanjom.

Skućio se u Brestaču, daleko od gradske vreve

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić nedavno su dobili ćerkicu kojoj su dali ime Srna, a par živi daleko od gradske gužve, tačnije u selu Brestač, gde ima dve kuće.

Dom Lazića je skriven od pogleda prolaznika visokom betonskom ogradom, a ogromno dvorište krasi veliki plato gde Darko uživa da provodi vreme sa najmilijima. To je mesto gde pevač može da se opusti i uživa daleko od gradske gužve i vreve.Pošto je Lazić često na putu zbog prirode svog posla, o domaćinstvu brine njegova majka Branka. Ona je ta koja vodi glavnu brigu o kući i dvorištu, dok je njen sin na turnejama.

- Uživam u svom domu i vremenu provedenom sa najmilijima. To je moje utočište od sveta. Naravno da imam mnogo društva i prijatelja u Beogradu, ali u selu je naš mir. Meni je i porodica u Brestaču, tako da sam najviše tamo, bez obzira na to koje me obaveze čekaju u Beogradu - rekao je Lazić jednom prilikom.

Sa Katarinom dobio ćerku Srnu

Inače ime Srna simbol je elegancije, nežnosti i plahovitost. Srna simolizuje osobu koja koja je stidljiva, teži povlačenju, te je takođe vrlo ranjiva.S druge strane je srna, upravo zbog nedostatka agresivnosti, shvaćena kao simbol naših instinktivnih moći.

Autor: M.K.