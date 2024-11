Ana Nikolić na jednoj pesmi uzela 300.000 evra, a evo čime se bavila pre nego što je postala pevačica: Zaradila sam tri mamine i tatine plate...

Pevačica Ana Nikolić uvek je govorila da nikada nije jurila za novcem i da se poslednjih godina često odmara, tezge zakazuje samo kada joj to pričinjava zadovoljstvo.

Ana Nikolić, koja je veoma mlada zakoračila u svet muzike, vrlo brzo je počela profesionalno da se bavi pevanjem i da zarađuje od toga. Ipak, njene prve zarađane pare nisu bile od muzike, a jednom prilikom otkrila je kako je zarađivala. Ana se nije stidela nikada posla, te je tako radila kao konobarica u jednom kafiću u svom rodnom gradu.

- Kada sam počela da izlazim, trebao mi je novac. Međutim, roditelji su mi rekli da ne mogu da mi daju pare jer nemaju. Rešila sam da se zaposlim tokom letnjeg raspusta. Drugarica Ana Stojančićević i ja smo uzele ajncer u ruke i počele da konobarišemo u jednom kafiću koji je slabo radio. Ali tog leta je procvetao. Svaki dan smo pravile šou. Zaradila sam dve ili tri mamine i tatine plate. Više nisam morala da tražim novac od njih i bila sam srećna, jer volim kad sam nezavisna.

Inače, Ana Nikolić pre 14 godina, gostujući u jednoj emisiji, istakla je da je uverena da bi njen život izgledao totalno drugačije da nije kao tinejdžerka ostala bez oca.

- Najteži trenutak u životu mi je gubitak jednog roditelja, tate. Ja sam jako bila vezana i za njega, kao i svaka ćerka. Imala sam tada 19 godina, kada mi je on bio najpotrebniji - rekla je ona tada.

- Verujem da je on sada živ i da se to nije sve tako izdešavalo, da bih teško bila na sceni, moj put bi bio drugačiji. Tako barem mislim. Ne bi me on nikad sprečio, ali iz nekog poštovanja, da ih ne razočaram, ja bih ostala, možda bih bila profesorka engleskog.

Na jednoj pesmi zaradila 300.000 evra Naime, hit "Romale, romali", kojim se 2006. predstavila na Beoviziji Ana Nikolić je platila 30.000 evra. Prodao joj ga je Zoran Kiki Lesendrić koji je kasnije otkrio da je Ana pomoću njegove kompozicije zaradila oko 300.000 evra: - Pesma "Romale, romali" donela mi je 30.000 evra, a mislim da je u tom trenutku otišla u prave ruke. To nije velika suma ako se uzme u obzir da je Ana Nikolić s njom zaradila 300.000 evra - rekao je Kiki jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić