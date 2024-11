Život naše pevačice obeležila porodična tragedija: Nakon mnogo godina, jedva smogla snage i progovorila o smrti brata

Članica grupe Frajle, Nataša Mihajlović, progovorila je o najtežem životnom periodu kada je izgubila brata.

Nataša Mihajlović je pesmu "Probudi me, zovi me" posvetila bratu i otkrila je koliko je važno negovanje mentalnog zdravlja.

- Ta pesma je zapravo nastala pre deset godina. Nadahnuta je mojim najtežim životnim iskustvom kada sam izgubila brata. Ja nikada nisam o tome pričala i to je jedna velika tuga u mom životu. Ipak, kao umetnik mogu da doprem do srca ljudi - objasnila je Nataša.

- Stigma je zastupljena u našem društvu na svakom koraku, a ja bih želela da ljudi počnu da pričaju jedni sa drugima... Da se vrati nežnost i ljubaznost u odnosima. Mi moramo da razgovaramo jedni sa drugima, da kažemo šta nas muči, da se obratimo jedni drugima. A onda, ako smo mi ti koji slušamo, trebalo bi zaista i da čujemo te ljude koji nam se obraćaju...Moja poruka je da ljude pogledate direktno u oči, da vidite šta se dešava. Da kada ih pitate ‘kako su’ to zaista i pitate. Zagrlite čoveka pored sebe, svaka reč je važna... - emotivno je rekla pevačica i istakla da je ovo jedna dublja tema, ali je istakla i da smo mi društvo koje je u suštini toplo i da tu našu društvenost i toplinu, kako kaže, treba da čuvamo.

- Društvene mreže danas nameću ideju savršenosti. A kako zaista izgleda stvarnost? Šta je to čega se zaista sećamo? To su neki trenuci koje smo proveli sa određenim ljudima. Ljudi sa kojima nam je lepo i sa kojima možemo da ćutimo, koji nas razumeju, kojima možemo da se poverimo. Kod svakoga se probudila pokretačka energija i želja da pomognu onima oko sebe. To je najveći uspeh i ono što sam želela da učinim ovom pesmom - zaključila je ona.

Autor: Nikola Žugić