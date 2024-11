Oni su uvek bili ispred vremena: Bata Spasojević otkrio ko su nosioci mode u Srbiji, pa najavio svoju novu kolekciju

Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru Vikend specijala sa modnim kreatorom Batom Spasojevićem.

Bata je na samom početku razgovora komentarisao slike Lepe Brene za magazin Vog

- Sjajna priča, i sjajan glamur. Lep osvrt na početak i na karijeru Lepe Brene. Setimo se Olivera Mandića u tom periodu, on i Brena su uvek išli ispred vremena. Brena je naša Bijonse i to se vidi, njeni kostimi su slični onima koje je Bijonse nosila - rekao je Bata.

On je potom progovorio o svojoj novoj kolekciji i reviji koja će se održati sutra u Beogradu.

- Sprema se muško-ženaska kolekcija, tu su i moji prijatelji koji su sve vreme uz mene. Biće to veoma i obilna kolekcija koju će ispratiti i podržati jedna eks Ju zvezda. - rekao je Bata pa je otkrio koliko je teško napraviti raspored sedenja gostiju:

- To je težak posao kojim se bavi moj tim, ja sam to njima prepustio, ali pomognem kada mogu, sve to zavisi ko kada potvrdi dolazak.

