PROCURILA FOTKA MIME KARADŽIĆA SA KOKAINOM? Gore društvene mreže, glumac se hitno oglasio: U pitanju je...

Šokantna fotografija poznatog glumca Milutina Mime Karadžića kruži društvenim mrežama.

Na njoj se vidi glumac naslonjen na sto, po kom su raspoređene "crte" belog praha. Karadžić takođe u ruci drži karticu, koja se obično koristi za "sečenje" kokaina.

- Video sam, to je kadar iz filma. Neko je isekao i objavio fotografiju. Studentski film, hvala vam. Pozdrav - rekao je Mima povodom ovog prizora.

Karadžić je rođen 1955. godine u Bijelom Polju. Detinjstvo je proveo u Nikšiću, a diplomirao ne na FDU u Beogradu.On je bio oženjen glumicom Sunčicom Đurić, a kum na venčanju mu je bio kolega Žarko Laušević.Karadžić je jednom prilikom govorio o venčanju sa prvom suprugom i etiketi "večitog neženje".

- Pre svega, jako sam dugo neoženjen i kao samac kome je, po nekim standardima na ovim prostorima, već odavno vreme da se ženi, normalno je da sam privlačio pažnju medija. Drugo, čovek sam koji voli da izlazi, da se druži, ljubitelj sam vina, pa me ljudi često sretnu na atraktivnim festivalima i u restoranima, a na takvim mestima nikada niste sami. Ta etiketa 'večitog neženje' me uporno prati, ali to je besmisleno jer sam se ja jednom prilikom oženio - ispričao je svojevremeno glumac.

Venčanje Mime Karadžića i Sunčice trajalo je dva dana, kako su mediji tada pisali, a glumac je priznao da je to bila jedna od najboljih pozorišnih žurki. Mnoge anegdote vezane za taj događaj i danas se prepričavaju:

- Muci Draškić, tadašnji upravnik Ateljea 212, u kome smo slavili svadbu, došao je da mi čestita i rekao 'Odlična žurka, zakuni se da ćeš napraviti još bolju kada se budeš razvodio'. Nisam ga poslušao jer je razvod uvek tužna stvar i meni je pao sa suzama u očima, ali sam tada shvatio šta je hteo da mi kaže.

Glumac, koji važi za zavodnika, je trenutno u vezi sa 35 godina mlađom devojkom Natašom Stanišić.

